Пьяный тюменец избил беременную жену и укусил участкового

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
В селе Бердюжье местный житель напал на беременную жену. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 34-летний мужчина был пьян. 7 июля этого года около 22.00 в полицию поступило сообщение об избиении беременной.
На место происшествия приехал участковый. В ведомстве подчеркнули, что полицейский попросил тюменца прекратить портить имущество и нарушать общественный порядок. О состоянии избитой беременной не сообщается.
Пьяный сельчанин не послушал участкового и укусил его за предплечье на левой руке. Затем преступник толкнул полицейского, схватил за рубашку и оторвал погон.
Подсудимый признал свою вину. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 15 тысяч рублей.