nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:25

Published Сегодня, 05:25

Modified Сегодня, 05:27

Updated Сегодня, 05:27

Пьяный тюменец избил беременную жену и укусил участкового

Пьяный тюменец избил беременную жену и укусил участкового

30 августа 2023, 05:25
Тюменец толкнул полицейского, вцепился в рубашку и сорвал с него погоны.

В селе Бердюжье местный житель напал на беременную жену. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области, 34-летний мужчина был пьян. 7 июля этого года около 22.00 в полицию поступило сообщение об избиении беременной.

На место происшествия приехал участковый. В ведомстве подчеркнули, что полицейский попросил тюменца прекратить портить имущество и нарушать общественный порядок. О состоянии избитой беременной не сообщается.

Пьяный сельчанин не послушал участкового и укусил его за предплечье на левой руке. Затем преступник толкнул полицейского, схватил за рубашку и оторвал погон.

Подсудимый признал свою вину. Суд назначил обвиняемому штраф в размере 15 тысяч рублей.

Читайте также:
Сотрудники тюменского детсада заплатят 30 тыс рублей малышу за травму1 сентября тюменская полиция проверит школы в усиленном режиме на наличие бомбБуйного тюменца в одних трусах в районе КПД доставили в отдел полицииПолиция проверяет тюменскую стримершу, избившую ребенка в прямом эфире
#Нападение#Анастасия Ильина
Подпишитесь
Руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и его команда уйдут в отставку
Вчера, 08:21
Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени
Вчера, 01:00
Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании
Вчера, 06:56
«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди
Вчера, 01:07
Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов
Вчера, 12:12
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 30 августа
Сегодня, 02:30