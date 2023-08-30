«Предлагают подписать контракт на службу»: по квартирам тюменцев ходят агитаторы

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
«Постучались в дверь мужчина и женщина. Сказали, что они из администрации Тюмени. Спросили, есть ли в семье желающие подписать контракт на службу в армии», — сообщил один из читателей 72.RU.
Горожане опасаются, что это могут быть мошенники. «Наш Город» направил запрос в администрацию Тюмени, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в июле тюменцы сообщали о том, что им начали поступать звонки с предложением служить в армии по контракту. Робот сообщал об условиях подписания контракта и номер пункта отбора в Тюмени. В военном комиссариате тогда сообщили, что данные обзвоны — не инициатива военкомата.