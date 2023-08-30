«Предлагают подписать контракт на службу»: по квартирам тюменцев ходят агитаторы

Ранее «Наш Город» писал, что в июле тюменцы сообщали о том, что им начали поступать звонки с предложением служить в армии по контракту. Робот сообщал об условиях подписания контракта и номер пункта отбора в Тюмени. В военном комиссариате тогда сообщили, что данные обзвоны — не инициатива военкомата.