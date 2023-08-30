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«Предлагают подписать контракт на службу»: по квартирам тюменцев ходят агитаторы

«Предлагают подписать контракт на службу»: по квартирам тюменцев ходят агитаторы

30 августа 2023, 06:56
Фото: Википедия
По словам горожан, агитаторы представляются сотрудниками городской администрации.
«Постучались в дверь мужчина и женщина. Сказали, что они из администрации Тюмени. Спросили, есть ли в семье желающие подписать контракт на службу в армии», — сообщил один из читателей 72.RU.

Горожане опасаются, что это могут быть мошенники. «Наш Город» направил запрос в администрацию Тюмени, официальные комментарии ожидаются.

Ранее «Наш Город» писал, что в июле тюменцы сообщали о том, что им начали поступать звонки с предложением служить в армии по контракту. Робот сообщал об условиях подписания контракта и номер пункта отбора в Тюмени. В военном комиссариате тогда сообщили, что данные обзвоны — не инициатива военкомата.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменцы#Служба по контракту#СВО
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