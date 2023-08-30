Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 30 августа

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В Тюмени 30 августа будет холодно и дождливо. Согласно данным, представленным на сайте «Яндекс. Погода», утром в областной столице температура воздуха прогреется всего до +9 градусов. В течение дня в городе будет главенствовать восточный ветер со скоростью 2 — 3,4 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +14 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. В Тюмени будет пасмурно, а в первой половине дня синоптики прогнозируют дожди. Влажность воздуха при этом составит 90%.
Ночью температура воздуха опустится до +7 градусов. Световой день в областной столице — 14 часов и 9 минут. УФ-индекс низкий (2).
На севере региона — в Тобольске в течение дня будут идти ливни. Влажность воздуха при этом составит 88%. Температура воздуха в городе в течение дня составит +14 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. Ночью этот показатель упадет до +12 градусов. На протяжении всего дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 2,7 — 3,3 м/с.
УФ-индекс низкий (1). Световой день в Тобольске составит 14 часов и 14 минут.
Утренние дожди в Ялуторовске к полудню сменятся ливнями. Температура воздуха в первой половине дня составит +8…+14 градусов. Влажность воздуха при этом — 88%. В течение дня в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 1,7 — 3,2 м/с. В Ялуторовске сегодня будет пасмурно, УФ-индекс составит всего 2. Световой день в городе продлится до 14 часов и 6 минут.
В Заводоуковске к полудню температура воздуха прогреется до +14 градусов. Утренние дожди здесь также к полудню сменятся сильными ливнями. В течение дня будет главенствовать юго-восточный ветер со скоростью 1,8 — 2,6 м/с. Влажность воздуха составит 86%. Здесь, как и в других частях региона будет пасмурно. УФ-индекс низкий (2). Световой день составит 14 часов и 6 минут.
Жителей Ишима ливни не обошли стороной. Синоптики сообщают, что в первой половине дня в городе выпадут осадки. При этом температура воздуха к полудню прогреется до +15 градусов. Ночью показатель опустится до +9 градусов. Утром в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 3,3 м/с. Днем его сменит южный ветер со скоростью 4 м/с, а вечером — вновь придет восточный со скоростью 1,7 м/с.