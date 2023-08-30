Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 30 августа

В Тюмени 30 августа будет холодно и дождливо. Согласно данным, представленным на сайте «Яндекс. Погода», утром в областной столице температура воздуха прогреется всего до +9 градусов. В течение дня в городе будет главенствовать восточный ветер со скоростью 2 — 3,4 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +14 градусов, что будет ощущаться, как +11 градусов. В Тюмени будет пасмурно, а в первой половине дня синоптики прогнозируют дожди. Влажность воздуха при этом составит 90%.