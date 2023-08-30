Осталась одна белка: тоболяки оплакивают отравленного зверька

Возмущение горожан после случившего только росло. Немногие тоболяки обвинили работников ветеринарных клиник в равнодушии — «Когда это белка стала экзотическим животным?». Другие же предложили принести хотя бы 10 белок в парк извне, чтобы повысить популяцию.