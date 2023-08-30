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в тобольском саду уменьшилась численность белок

Осталась одна белка: тоболяки оплакивают отравленного зверька

30 августа 2023, 05:25
Фото: Алексей Логинов / 1MI
в тобольском саду уменьшилась численность белок
В тобольских соцсетях прошла волна негодования по поводу убийства белки. Тоболяки винят друг друга, ветеринаров, отказавших в помощи и посетителей парка, накормивших животных вкусняшками.

Тоболяки в социальных сетях оплакивают любимого городского зверька — белку из сада Ермака. Местные жители сообщили, что в парке жили две белки, но кто-то отравил вторую. Теперь численность зверьков убавилась.

— Как сообщили нашедшие, не в первый раз наблюдали, как посетители сада кормят белок разной гадостью, — и вот итог., — такое сообщение появилось в городских соцсетях.

Неравнодушные горожане отметили, что отравление пушистой могло быть непреднамеренным. Попросту зверька покормили смертельным для него лакомством.

— Белок нельзя кормить миндалем, арахисом и косточками вишни, вместо этого лучше предложить зверькам грецкие орехи, бананы или свежие яблоки, сообщается на официальной странице парка в Facebook, — написал тоболяк Борис.

Горожане обратились друг к другу и к гостям города, чтобы быть внимательнее в следующий раз и не погубить последнюю белку.

— Уважаемые жители и гости города, убедительная просьба — будьте внимательны. Если что-то не вредит вам, не значит, что не навредит животному. Да, «диковинка», да, прикольная, да, хочется угостить, но нет ничего сложного в том, чтобы уделить буквально 2 минуты своего времени и проверить в интернете, что является безвредным для зверька. Для вас секундная радость, а для него — жизнь, — написали местные жители в городских соцсетях.

Неравнодушные тоболяки сообщили, что в ветеринарных клиниках животное не приняли, поскольку специалисты не занимаются экзотическими животными. Пока горожане искали нужного специалиста, белка скончалась.

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Возмущение горожан после случившего только росло. Немногие тоболяки обвинили работников ветеринарных клиник в равнодушии — «Когда это белка стала экзотическим животным?». Другие же предложили принести хотя бы 10 белок в парк извне, чтобы повысить популяцию.

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