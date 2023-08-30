Осталась одна белка: тоболяки оплакивают отравленного зверька

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
Тоболяки в социальных сетях оплакивают любимого городского зверька — белку из сада Ермака. Местные жители сообщили, что в парке жили две белки, но кто-то отравил вторую. Теперь численность зверьков убавилась.
— Как сообщили нашедшие, не в первый раз наблюдали, как посетители сада кормят белок разной гадостью, — и вот итог., — такое сообщение появилось в городских соцсетях.
Неравнодушные горожане отметили, что отравление пушистой могло быть непреднамеренным. Попросту зверька покормили смертельным для него лакомством.
— Белок нельзя кормить миндалем, арахисом и косточками вишни, вместо этого лучше предложить зверькам грецкие орехи, бананы или свежие яблоки, сообщается на официальной странице парка в Facebook, — написал тоболяк Борис.
Горожане обратились друг к другу и к гостям города, чтобы быть внимательнее в следующий раз и не погубить последнюю белку.
— Уважаемые жители и гости города, убедительная просьба — будьте внимательны. Если что-то не вредит вам, не значит, что не навредит животному. Да, «диковинка», да, прикольная, да, хочется угостить, но нет ничего сложного в том, чтобы уделить буквально 2 минуты своего времени и проверить в интернете, что является безвредным для зверька. Для вас секундная радость, а для него — жизнь, — написали местные жители в городских соцсетях.
Неравнодушные тоболяки сообщили, что в ветеринарных клиниках животное не приняли, поскольку специалисты не занимаются экзотическими животными. Пока горожане искали нужного специалиста, белка скончалась.
Возмущение горожан после случившего только росло. Немногие тоболяки обвинили работников ветеринарных клиник в равнодушии — «Когда это белка стала экзотическим животным?». Другие же предложили принести хотя бы 10 белок в парк извне, чтобы повысить популяцию.