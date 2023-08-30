Накроют пленкой: в Тюмени жилой дом до середины сентября останется без крыши

Posted Сегодня, 11:57
Published Сегодня, 11:57
Modified Сегодня, 11:57
Updated Сегодня, 11:57
УК дома обещает накрыть крышу пленкой, чтобы избежать подтопления квартир
«Восстановление завершат в максимально сжатые сроки, ориентировочно к середине сентября», — сообщили чиновники администрации города.
В июле во время пожара на крыше часть квартир тоже получили повреждения. Недавно представители городской администрации, МЧС, управляющей компании, Центра обеспечения мер социальной поддержки и руководитель управы встретились с жильцами.
Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау сообщил, что ремонт кровли будет выполнен с использованием прочных материалов, с которыми можно работать при любой температуре. На встрече жители дома и чиновники обсудили демонтаж самовольно установленных погребов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 4 июля утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жильцы.