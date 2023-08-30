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Накроют пленкой: в Тюмени жилой дом до середины сентября останется без крыши

Накроют пленкой: в Тюмени жилой дом до середины сентября останется без крыши

30 августа 2023, 11:57
Фото: 1MI
Многоэтажный дом на Луначарского, 51 до середины сентября останется без кровли. Она загорелась в начале июля, но ремонт затягивается.

УК дома обещает накрыть крышу пленкой, чтобы избежать подтопления квартир

«Восстановление завершат в максимально сжатые сроки, ориентировочно к середине сентября», — сообщили чиновники администрации города.

В июле во время пожара на крыше часть квартир тоже получили повреждения. Недавно представители городской администрации, МЧС, управляющей компании, Центра обеспечения мер социальной поддержки и руководитель управы встретились с жильцами.

Директор департамента городского хозяйства Владимир Кильтау сообщил, что ремонт кровли будет выполнен с использованием прочных материалов, с которыми можно работать при любой температуре. На встрече жители дома и чиновники обсудили демонтаж самовольно установленных погребов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 4 июля утром в пятиэтажном жилом доме по улице Луначарского произошел пожар. Огонь распространился на крышу здания. Из дома были эвакуированы все жильцы.


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#Александр Мязин#Ремонт#Новости тюмени#Тюменцы#Многоэтажный дом
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