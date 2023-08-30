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Начальник тюменского ОБЭПа Похиленко готовится к увольнению

Начальник тюменского ОБЭПа Похиленко готовится к увольнению

30 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
В Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тюменской области поменяют руководство. Начальник подразделения ОБЭП подаст рапорт об увольнении.
Сюжет
Полиция
«Похиленко взял продолжительный отпуск, после которого он напишет рапорт об увольнении», — сообщают тюменские тг-каналы.

По словам источников, подводом его увольнения является летняя история — на неправомерное поведение сотрудников управления пожаловались местные жители. МВД России организовало проверку по данному факту. Тогда же официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в случае установления вины полицейских они будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесут наказание в установленном законом порядке.

Заметим, Александра Похиленко на работу в ОБЭП принял в 2021 году глава тюменского УМВД Леонид Коломиец. Тогда инсайдеры сообщали, что оба силовика ранее вместе работали в омской полиции.

«Наш Город» писал, что руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и вся его команда в ближайшее время напишут рапорты на увольнение. Причина — многочисленные недовольства со стороны МВД России и нарушения, выявленные в ходе проверок. Уже назван первый кандидат на должность главы тюменской полиции — генерал-лейтенант, министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Коррупция#Полиция#Кадровые изменения#УМВД России по Тюменской области#Увольнения#Управление по экономической безопасности и противодействия коррупции
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