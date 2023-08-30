Начальник тюменского ОБЭПа Похиленко готовится к увольнению

«Наш Город» писал, что руководитель УМВД по Тюменской области Коломиец и вся его команда в ближайшее время напишут рапорты на увольнение. Причина — многочисленные недовольства со стороны МВД России и нарушения, выявленные в ходе проверок. Уже назван первый кандидат на должность главы тюменской полиции — генерал-лейтенант, министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин.