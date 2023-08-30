На юг Тюменской области скоро вернется тепло и ясная погода

В Ишиме и Ишимском районе с 6 сентября синоптики ждут повышения температуры до + 23 градусов. Дожди должны закончиться уже со 2 числа. В начале сентября на юг Тюменской области придёт тепло, в середине месяца потеплеет до + 25.