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На юг Тюменской области скоро вернется тепло и ясная погода

На юг Тюменской области скоро вернется тепло и ясная погода

30 августа 2023, 12:57
Фото: 1MI
В южной части региона ожидается потепление и безоблачная погода. По данным синоптиков, в начале сентября ветер сменит направление на запад, а его скорость снизится.

В Ишиме и Ишимском районе с 6 сентября синоптики ждут повышения температуры до + 23 градусов. Дожди должны закончиться уже со 2 числа. В начале сентября на юг Тюменской области придёт тепло, в середине месяца потеплеет до + 25.

На данный момент в регионе дождливая и прохладная погода. До 2 сентября температура воздуха днём составит + 18 градусов.

Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа синоптики обещают ливневые дожди и сильный ветер на территории Тюменской области.

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#Александр Мязин#Тюменцы#Погода#Ветер#Тепло
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