На юг Тюменской области скоро вернется тепло и ясная погода

Posted Сегодня, 12:57
Published Сегодня, 12:57
Modified Сегодня, 12:57
Updated Сегодня, 12:57
В Ишиме и Ишимском районе с 6 сентября синоптики ждут повышения температуры до + 23 градусов. Дожди должны закончиться уже со 2 числа. В начале сентября на юг Тюменской области придёт тепло, в середине месяца потеплеет до + 25.
На данный момент в регионе дождливая и прохладная погода. До 2 сентября температура воздуха днём составит + 18 градусов.
Ранее «Наш город» сообщал, что 31 августа синоптики обещают ливневые дожди и сильный ветер на территории Тюменской области.