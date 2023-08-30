На выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что посты выставлены в рамках мероприятия «Дорога домой», направленного на соблюдение правил безопасности дорожного движения. В УМВД по Тюменской области вопрос о рейдах оставили без комментариев. В Росгвардию направлен запрос.
Между тем, по данным собственного источника «Нашего Города», в областной столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда», цель которого пресечение преступлений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов.
«ОПМ проводится ежемесячно, это обычная рутинная работа. Просто сейчас, на фоне сложившейся обстановки в стране, к таким мероприятиям наблюдается повышенное внимание со стороны населения», — сообщил инсайдер.
Ранее «Наш Город» писал, что под Тобольском местные жители обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд. Как выяснилось, несмотря на то, что снаряд калибра 76 мм со взрывателем пролежал в земле продолжительное время, он мог нанести вред. Его уничтожили сотрудники ОМОН на спецполигоне.