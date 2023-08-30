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Published Сегодня, 08:07

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Updated Сегодня, 08:09

На выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?

На выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?

30 августа 2023, 08:07
Фото: Росгвардия
Жители Тюмени сообщают о вооруженных нарядах силовиков, ГИБДД, сотрудников полиции и Росгвардии, дежурящих на трассах на выездах из города. По словам горожан, рейды ведутся на регулярной основе на протяжении уже нескольких недель.
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Полиция

В ГИБДД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что посты выставлены в рамках мероприятия «Дорога домой», направленного на соблюдение правил безопасности дорожного движения. В УМВД по Тюменской области вопрос о рейдах оставили без комментариев. В Росгвардию направлен запрос.

Между тем, по данным собственного источника «Нашего Города», в областной столице проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Анаконда», цель которого пресечение преступлений, связанных с оборотом оружия и боеприпасов.

«ОПМ проводится ежемесячно, это обычная рутинная работа. Просто сейчас, на фоне сложившейся обстановки в стране, к таким мероприятиям наблюдается повышенное внимание со стороны населения», — сообщил инсайдер.

Ранее «Наш Город» писал, что под Тобольском местные жители обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд. Как выяснилось, несмотря на то, что снаряд калибра 76 мм со взрывателем пролежал в земле продолжительное время, он мог нанести вред. Его уничтожили сотрудники ОМОН на спецполигоне.

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