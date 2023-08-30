На выездах из Тюмени заметили вооруженных силовиков. Что произошло?

Ранее «Наш Город» писал, что под Тобольском местные жители обнаружили в лесополосе артиллерийский снаряд. Как выяснилось, несмотря на то, что снаряд калибра 76 мм со взрывателем пролежал в земле продолжительное время, он мог нанести вред. Его уничтожили сотрудники ОМОН на спецполигоне.