На берегу озера Тихое в Тюмени появился 38-метровый мурал

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
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Updated Сегодня, 09:59
Монументальная живопись — мурал — для художника Андрея Торопова стала первым опытом работы с уличными рисунками в одиночку.
Я с 2008 года занимаюсь уличными рисунками, но тюменский мурал стал первым опытом такой работы в одиночку. К тому же прогноз обещал дожди, чтобы успеть закончить работу пришлось работать по 12 часов в день. Поэтому 38-метровую стену удалось завершить всего за 5 дней, — поделился впечатлениями о проделанной работе уличный мастер Андрей.
На всю высоту торцевой стены 10-этажного дома было нанесено изображение водной глади, в которой отражается дорожка от закатного солнца. Форма дорожки повторяет звуковую волну от фразы «Тюмень — город, где начинается путь», которую записал глава города Руслан Кухарук специально для проекта.
Ранее градоначальник заявлял, что фасад одного из домов имеет необычное каскадное исполнение. Именно это позволяет украсить его, например, разместить здесь рисунок в технике граффити, чтобы здание не диссонировало с новым объектом.
На создание арт-произведения ушло более 100 литров грунтовки и 120 литров краски, а для работы последовательно задействовали четыре автовышки разной высоты.
Выбирая идею арт-объекта, мы руководствовались несколькими соображениями. Рисунок должен был учитывать близость озера и непростой рельеф фасада, отражать локальную идентичность, быть эстетичным и спокойным, — прокомментировал директор филиала Брусники в Тюмени Виктор Корчагин.
Всего же мероприятия в рамках благоустройства озера Тихого включают в себя три этапа. Первый был выполнен еще в 2020 году — была построена дамба, а озеро перекачали в отдельный котлован. После того, как специалисты очистили дно естественного водоема воду вернули.
Вторым этапом стала реконструкция самой прибрежной территории: здесь производилось строительство мостов и террас. А на заключительном, третьем этапе, рабочими уже высаживаются растения и укрепляется берег озера. Террасы для прогулок выполняются из досок лиственницы, древесины. Эти материалы наименее подвержены воздействию влаги и солнечных лучей.
В настоящий момент Брусника завершает благоустройство самого озера Тихое, его официальное открытие запланировано на сентябрь.