На берегу озера Тихое в Тюмени появился 38-метровый мурал

Всего же мероприятия в рамках благоустройства озера Тихого включают в себя три этапа. Первый был выполнен еще в 2020 году — была построена дамба, а озеро перекачали в отдельный котлован. После того, как специалисты очистили дно естественного водоема воду вернули.