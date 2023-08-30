Может случиться ЧС: тюменцев предупредили о надвигающейся непогоде

В пятницу, 1 сентября, пройдут небольшие дожди, в отдельных районах умеренные. В темное время суток термометры покажут +6….+11, днем не поднимутся выше +15…+20. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. В субботу, 2 сентября, существенно погода не изменится — дожди, ветер до 14 метров в секунду и температура воздуха +16…+21.