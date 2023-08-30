Может случиться ЧС: тюменцев предупредили о надвигающейся непогоде

Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
«Внимание: на юге Тюменской области в ночные часы 31 августа местами ожидаются сильные дожди. В связи с ухудшением погодных условий увеличивается риск возникновения ЧС», — выпустил предупреждение тг-канал «Оповещения 72».
По прогнозам метеорологов филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии, непогода ожидается на протяжении всей ночь 31 августа. Днем пройдут кратковременные дожди, температура воздуха составит +15…+20, скорость ветра 6-11 м/с, с порывами до 16 м/с.
В пятницу, 1 сентября, пройдут небольшие дожди, в отдельных районах умеренные. В темное время суток термометры покажут +6….+11, днем не поднимутся выше +15…+20. Ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с, с порывами до 14 м/с. В субботу, 2 сентября, существенно погода не изменится — дожди, ветер до 14 метров в секунду и температура воздуха +16…+21.
Ранее «Наш Город» писал, что в начале сентября на тюменскую землю вернется теплая погода. Ближе к концу следующей недели в областной столице воздух прогреется до +25…+27.