Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным

О своей первой линейке журналисту «Тюменская область сегодня» рассказала Евгения. По ее словам, она пошла в первый класс с соседской девчонкой и ее мамой, т. к. в этот день ее родители работали. Она стояла и ревела. Сейчас ей больше 30 лет, но она помнит тот день, как вчерашний, когда увидела впервые будущих одноклассников, каждый их которых был с родителем. Этот отпечаток теперь она компенсирует тем, что свою дочь сопровождает на 1 сентября.