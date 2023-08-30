Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным

Posted Сегодня, 08:13
Published Сегодня, 08:13
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Updated Сегодня, 08:38
1 сентября важный день не только для школьников и педагогов, но и для их родителей. А если говорить о первоклассниках — то на этот праздник стараются прийти не только мама с папой, но и вся родня, начиная от бабушки и дедушки, заканчивая братьями и сестрами.
О своей первой линейке журналисту «Тюменская область сегодня» рассказала Евгения. По ее словам, она пошла в первый класс с соседской девчонкой и ее мамой, т. к. в этот день ее родители работали. Она стояла и ревела. Сейчас ей больше 30 лет, но она помнит тот день, как вчерашний, когда увидела впервые будущих одноклассников, каждый их которых был с родителем. Этот отпечаток теперь она компенсирует тем, что свою дочь сопровождает на 1 сентября.
— Даже бывало одна из родителей в классе восьмом была. Хорошо общаюсь с ее одноклассниками, они и рады, что я прихожу — пофотографирую их, посмеемся вместе. Это ж недолго. Минут 40 и вся линейка, — добавила Евгения.
Если 1 сентября выпадает на рабочий день, Евгения, договаривается со своим руководителем, чтобы он смог отпустить ее в этот день.
По информации государственной инспекции труда Тюменской области, если отлучиться на час-два на линейку невозможно, тогда стоит оформить заявление на отпуск на один день, при этом он может быть оплачиваемый или за свой счет.
— Ежегодный оплачиваемый отпуск можно делить на части и одну из них использовать 1 сентября. Даже если он не совпадает с графиком отпусков, работодатель может пойти навстречу и внести в график изменения. Также вы можете подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет). По согласованию с работодателем он предоставляется по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению. Работодатель не может отказать в предоставлении отпуска за свой счет некоторым категориям работников. Например, сотрудникам с инвалидностью, женам (или мужьям) военнослужащих и другим, — разъясняет инспектор труда.
При этом, многие работодатели все же легко предоставляют отпуск на половину или весь день, понимая важность этого праздника для сотрудника. Но все же стоит позаботиться об этом заранее у руководителя или в отделе кадров.
Ранее «Наш город» писал, сколько будут стоить букеты для тюменских школьников 1 сентября. В сравнении с 2021 годом стоимость цветов увеличилась в среднем на 50-80 рублей за одну штуку — розы подорожали до 200 рублей, крупные хризантемы — до 210 рублей, мелкие — до 140. Гортензии стоят более 700 рублей, ирисы — 70 рублей за штуку.