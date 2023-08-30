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Крупные пробки остановили движение в южной части Тюмени

Крупные пробки остановили движение в южной части Тюмени

30 августа 2023, 13:48
Фото: 1MI
В областной столице фиксируются большие заторы. Встало движение в южной части Объездной дороги, Московском тракте, Мельникайте.

Пробки достигли 8 баллов. Тюменские водители сообщают о двух ДТП на Объездной около Московского тракта. Около развязки столкнулись два автомобиля КИА, машины перекрыли одну полосу движения в сторону выезда из города.

«Объездную вторую спроектировали, а она нужна была ещё 5 лет назад», — отметил тюменец Артур А.

Крупные пробки на Объездной растянулись почти на 5 километров, южная часть трассы стоит в обе стороны. Затор в 2 километра фиксируется на Мельникайте при выезде из города. В Центре Тюмени вечером произошло 4 аварии.

Ранее «Наш город» сообщал, что 29 августа в результате аварии на Мельникайте возникла пробка от моста до ТЦ «Лента» (около Объездной дороги). Это почти 2,4 километра.

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#Александр Мязин#Дорожные пробки#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
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