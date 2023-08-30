Крупные пробки остановили движение в южной части Тюмени

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:51
Updated Сегодня, 13:51
Пробки достигли 8 баллов. Тюменские водители сообщают о двух ДТП на Объездной около Московского тракта. Около развязки столкнулись два автомобиля КИА, машины перекрыли одну полосу движения в сторону выезда из города.
«Объездную вторую спроектировали, а она нужна была ещё 5 лет назад», — отметил тюменец Артур А.
Крупные пробки на Объездной растянулись почти на 5 километров, южная часть трассы стоит в обе стороны. Затор в 2 километра фиксируется на Мельникайте при выезде из города. В Центре Тюмени вечером произошло 4 аварии.
Ранее «Наш город» сообщал, что 29 августа в результате аварии на Мельникайте возникла пробка от моста до ТЦ «Лента» (около Объездной дороги). Это почти 2,4 километра.