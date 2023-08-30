Как пройдут выборы в Тюмени 10 сентября 2023 года

10 сентября 2023 года для волеизъявления избиратели могут прийти лично на избирательные участки, не забыв взять с собой паспорт. Те жители Тюмени и региона, которые в силу уважительных причин не смогут дойти до избирательных участков в день выборов, могут вызвать представителей комиссии к себе домой. Однако причина должна быть действительно уважительной — к примеру, отсутствие возможности надолго оставить детей, тяжело больных близких или родственников, инвалидов, чтобы прийти на выборы. Невозможность посетить участок физически тоже считается уважительной причиной. Для того чтобы вызвать членов избирательной комиссии на домашний адрес, нужно заранее направить соответствующее заявление.