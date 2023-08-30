Как пройдут выборы в Тюмени 10 сентября 2023 года

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Updated Сегодня, 10:32
10 сентября 2023 года в Тюмени и во всем регионе пройдут выборы губернатора региона и депутатов в местные представительные органы. После завершения выборов, подсчета голосов и подведения итогов предполагается, что состав этих органов будет обновлен в нескольких районах области.
В Единый день голосования пройдут дополнительные выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени). Также пройдут выборы депутатов Тюменской городской Думы восьмого созыва, депутата Ишимской городской Думы Тюменской области седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 14, депутата Тобольской городской Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.
Выборы муниципальных депутатов пройдут в следующих районах:
Победители определятся по итогам дополнительных выборов.
10 сентября 2023 года для волеизъявления избиратели могут прийти лично на избирательные участки, не забыв взять с собой паспорт. Те жители Тюмени и региона, которые в силу уважительных причин не смогут дойти до избирательных участков в день выборов, могут вызвать представителей комиссии к себе домой. Однако причина должна быть действительно уважительной — к примеру, отсутствие возможности надолго оставить детей, тяжело больных близких или родственников, инвалидов, чтобы прийти на выборы. Невозможность посетить участок физически тоже считается уважительной причиной. Для того чтобы вызвать членов избирательной комиссии на домашний адрес, нужно заранее направить соответствующее заявление.
Для волеизъявления в день выборов вовсе необязательно приходить на участок, к которому гражданин прикреплен по месту постоянной регистрации. Проголосовать можно и на любом другом участке, однако для этого потребуется подать заранее заявление в МФЦ или через «Госуслуги».
10 сентября жители Тюмени и разных районов региона, в которых будут выбирать губернатора и муниципальных депутатов, смогут отдать свои голоса за кандидатов, посетив избирательные участки по месту своей постоянной регистрации (прописки). Уточнить, где находится участок, к которому прикреплен избиратель, желательно заранее, обратившись в местную комиссию по выборам, или посредством сайта ЦИК.
В некоторых населенных пунктах региона в день выборов будут работать мобильные избирательные участки, что упростит процедуру голосования и поможет выполнить свой гражданский долг максимальному количеству жителей области.
Тюмень в 2023 году не вошла в число субъектов Федерации, где реализуется возможность для дистанционного электронного голосования онлайн (ДЭГ). В отличие от жителей регионов, где такая возможность предусмотрена, тюменцы могут проголосовать только очно, посетив участок 10 сентября 2023 года.