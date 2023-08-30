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Из-за дождей и нехватки водителей в Тюмени взлетели цены на такси

Из-за дождей и нехватки водителей в Тюмени взлетели цены на такси

30 августа 2023, 11:33
Фото: nashgorod.ru
В областной столице на фоне дождей и дефицита свободных машин почти в 1,5 раза выросли цены на такси.

По данным агрегатора «Яндекс. Go», 30 августа пятиминутная поездка стоила почти 400 рублей (в будний день днём). Ещё несколько месяцев назад за поездку пришлось бы отдать от 250 до 290 рублей. Ситуация может ухудшиться в час пик.

Водителей в Тюмени не хватает, по словам владельцев местных таксопарков, это связано с вступлением в силу с 1 сентября ограничений.

«Да, всего-то нужно ОСАГО формата такси от 50к рублей. Спасибо большое», — сообщил подписчик «Нашего города» Вадим Г.

Ранее сообщалось, что тюменские водители постепенно уходят на нелегальный рынок пассажирских перевозок. После вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.

350 рублей не предел: тюменцев готовят к резкому повышению цен на поездки в такси
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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Цены#Пассажирские перевозки
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