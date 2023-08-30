Из-за дождей и нехватки водителей в Тюмени взлетели цены на такси

По данным агрегатора «Яндекс. Go», 30 августа пятиминутная поездка стоила почти 400 рублей (в будний день днём). Ещё несколько месяцев назад за поездку пришлось бы отдать от 250 до 290 рублей. Ситуация может ухудшиться в час пик.