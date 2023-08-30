Из-за дождей и нехватки водителей в Тюмени взлетели цены на такси

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
По данным агрегатора «Яндекс. Go», 30 августа пятиминутная поездка стоила почти 400 рублей (в будний день днём). Ещё несколько месяцев назад за поездку пришлось бы отдать от 250 до 290 рублей. Ситуация может ухудшиться в час пик.
Водителей в Тюмени не хватает, по словам владельцев местных таксопарков, это связано с вступлением в силу с 1 сентября ограничений.
«Да, всего-то нужно ОСАГО формата такси от 50к рублей. Спасибо большое», — сообщил подписчик «Нашего города» Вадим Г.
Ранее сообщалось, что тюменские водители постепенно уходят на нелегальный рынок пассажирских перевозок. После вступления в силу новшеств, от агрегаторов уйдут те, кто ранее просто имел подработку в такси.