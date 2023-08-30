Итоги дня Тюмени: чиновник украл 6 млн, могилы «пропавших детей», народные дружины

Posted Сегодня, 18:44
Published Сегодня, 18:44
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
В Тюмени осудили экс-директора дорожного департамента за хищение
Тюменский суд вынес приговор бывшему руководителю городского дорожного департамента Тюмени — Игорю Фролову. Его осудили за создание ОПГ и хищение в особо крупном размере.
Следователи выяснили, что тюменец и его мама похитили из бюджета 6,4 миллиона рублей. Бывшему чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, подсудимые частично возместили ущерб. Отмечается, что в 2017 году Фролов создал организацию «Кондор» и похищал деньги, которые должны были идти на содержание городских улиц.
В тюменскую организацию «За безопасное детство» поступило сообщение о вероятном местоположении «захоронения пропавших детей». Эти места изучили следователи. Они проверили участки, которые были указаны в сообщении никаких «захоронений» не нашли, но анонима удалось вычислить и поймать. Волонтёры полагают, что только на составление карты и фальшивых мест захоронений нужно потратить несколько дней. За 13 лет это не первый подобный случай.
Десятки тюменцев отравились едой, после банкетов в загородном клубе «Адмирал». Все горожане пострадали в начале августа. Одна из заявительниц отравилась на свадьбе 11 августа.
В настоящее время по данному факту уже начали проверку специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, поступило пять жалоб от пострадавших. Руководство загородного клуба комментировать произошедший инцидент отказалось.
В регионе начался процесс самоорганизации общества в «народные патрули» с целью противодействия этническим бандам, сообщил Кирилл Кабанов. Подобные дружины действуют в Заречном микрорайоне Тюмени. Там мигранты закрыли вход на площадки для детей. Горожане решили самостоятельно бороться с таким произволом.
«Это позволит усилить органы правопорядка и начать более действенное противодействие этническому уличному криминалу», — подчеркнул Кирилл Кабанов.
В тюменском СПЧ рассматривают инициативу о принятии законодательства по развитию системы народных дружин.
Ранее «Наш город» сообщал, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства возросло на 4,4%. Из них 24,3% случаев — оборот наркотиков, на втором месте — кражи.