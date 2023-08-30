Итоги дня Тюмени: чиновник украл 6 млн, могилы «пропавших детей», народные дружины

В тюменскую организацию «За безопасное детство» поступило сообщение о вероятном местоположении «захоронения пропавших детей». Эти места изучили следователи. Они проверили участки, которые были указаны в сообщении никаких «захоронений» не нашли, но анонима удалось вычислить и поймать. Волонтёры полагают, что только на составление карты и фальшивых мест захоронений нужно потратить несколько дней. За 13 лет это не первый подобный случай.