nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:44

Published Сегодня, 18:44

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Итоги дня Тюмени: чиновник украл 6 млн, могилы «пропавших детей», народные дружины

Итоги дня Тюмени: чиновник украл 6 млн, могилы «пропавших детей», народные дружины

30 августа 2023, 18:44
Фото: 1MI
Дайджест событий Тюменской области за 30 августа.
Сюжет
Итоги
В Тюмени осудили экс-директора дорожного департамента за хищение

Тюменский суд вынес приговор бывшему руководителю городского дорожного департамента Тюмени — Игорю Фролову. Его осудили за создание ОПГ и хищение в особо крупном размере.

Следователи выяснили, что тюменец и его мама похитили из бюджета 6,4 миллиона рублей. Бывшему чиновнику назначили наказание в виде четырех лет лишения свободы, подсудимые частично возместили ущерб. Отмечается, что в 2017 году Фролов создал организацию «Кондор» и похищал деньги, которые должны были идти на содержание городских улиц.

Под Тюменью нашли фальшивые могилы пропавших детей

В тюменскую организацию «За безопасное детство» поступило сообщение о вероятном местоположении «захоронения пропавших детей». Эти места изучили следователи. Они проверили участки, которые были указаны в сообщении никаких «захоронений» не нашли, но анонима удалось вычислить и поймать. Волонтёры полагают, что только на составление карты и фальшивых мест захоронений нужно потратить несколько дней. За 13 лет это не первый подобный случай.

Тюменцы отравились после отдыха в загородном клубе

Десятки тюменцев отравились едой, после банкетов в загородном клубе «Адмирал». Все горожане пострадали в начале августа. Одна из заявительниц отравилась на свадьбе 11 августа.

В настоящее время по данному факту уже начали проверку специалисты управления Роспотребнадзора по Тюменской области. По данным ведомства, поступило пять жалоб от пострадавших. Руководство загородного клуба комментировать произошедший инцидент отказалось.

«Народные патрули» в Тюмени могут узаконить

В регионе начался процесс самоорганизации общества в «народные патрули» с целью противодействия этническим бандам, сообщил Кирилл Кабанов. Подобные дружины действуют в Заречном микрорайоне Тюмени. Там мигранты закрыли вход на площадки для детей. Горожане решили самостоятельно бороться с таким произволом.

«Это позволит усилить органы правопорядка и начать более действенное противодействие этническому уличному криминалу», — подчеркнул Кирилл Кабанов.

В тюменском СПЧ рассматривают инициативу о принятии законодательства по развитию системы народных дружин.

Ранее «Наш город» сообщал, что число преступлений, совершенных иностранными гражданами и лицами без гражданства возросло на 4,4%. Из них 24,3% случаев — оборот наркотиков, на втором месте — кражи.

«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Уголовные дела#Дела судебные#Итоги
Подпишитесь
Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году
Сегодня, 04:31
Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным
Сегодня, 08:13
«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел
Сегодня, 06:35
Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени
Сегодня, 01:03
«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Сегодня, 07:56
В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку
Сегодня, 05:12