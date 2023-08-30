nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:23

Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

INSTASAMKA вернется в Тюмень и проведет концерт совместно с Moneyken

INSTASAMKA вернется в Тюмень и проведет концерт совместно с Moneyken

30 августа 2023, 13:23
Фото: тг-канал Инстасамки
INSTASAMKA приедет в областную столицу. Она запланировала концерт на 30 марта 2024 года.

По данным приложения Namnecash, мероприятие начнётся в 19:00 на сцене «Дома Культуры» (улица Максима Горького). Дарья Зотеева проведёт концерт совместно с Moneyken. Половина билетов (VIP-столы) уже проданы.

Новые концерты известной певицы начнутся с 16 марта 2024 года, она посетит Пермь, Челябинск, Краснодар, Иркутск. В марте этого года INSTASAMKA тоже планировала концерт в Тюмени, но выступление было отменено.

В июле Дарья Зотеева пришла на интервью к актеру Дмитрию Диброву в шоу «Сессия». Она рассказала о травле в школе и проблемах с отцом.

Инстасамке подарили шикарный люксовый Mercedes за десятки млн рублей
Узнать подробнее
#Александр Мязин#Тюменцы#Концерты#Билеты
Подпишитесь
Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году
Сегодня, 04:31
Лайфхак: как тюменцу сходить с ребенком на 1 сентября и не быть уволенным
Сегодня, 08:13
«Все можно пережить и перетерпеть»: тюменец стал релокантом в Израиле и не пожалел
Сегодня, 06:35
Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени
Сегодня, 01:03
«Народные патрули» против мигрантов в Тюмени могут узаконить
Сегодня, 07:56
В Тюмени резко повысился спрос на жилье и выросли цены на вторичку
Сегодня, 05:12