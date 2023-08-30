INSTASAMKA вернется в Тюмень и проведет концерт совместно с Moneyken

Posted Сегодня, 13:23
Published Сегодня, 13:23
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
По данным приложения Namnecash, мероприятие начнётся в 19:00 на сцене «Дома Культуры» (улица Максима Горького). Дарья Зотеева проведёт концерт совместно с Moneyken. Половина билетов (VIP-столы) уже проданы.
Новые концерты известной певицы начнутся с 16 марта 2024 года, она посетит Пермь, Челябинск, Краснодар, Иркутск. В марте этого года INSTASAMKA тоже планировала концерт в Тюмени, но выступление было отменено.
В июле Дарья Зотеева пришла на интервью к актеру Дмитрию Диброву в шоу «Сессия». Она рассказала о травле в школе и проблемах с отцом.