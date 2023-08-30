Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени

Кроме того, в одном из пунктов приказа говорится, что все пассажиры обязаны проходить досмотр. А это в свою очередь подразумевает, что представители вокзала и стражи порядка, дежурящие на территории, не пропустят пьяных, неадекватных или плохо пахнущих людей.