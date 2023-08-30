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Гражданам в приятно пахнущей одежде всегда рады в поездах и на вокзалах.

Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени

30 августа 2023, 01:03
Фото: 1MI
Гражданам в приятно пахнущей одежде всегда рады в поездах и на вокзалах.
С 1 сентября в силу вступает закон, согласно которому пассажирам в пачкающей или имеющей «зловонный запах» одежде будет запрещено находиться на вокзалах и в поездах. Соответствующее распоряжение появилось на сайте Минтранса.
Сюжет
Закон

Интересно, что закон приняли на федеральном уровне, но забыли предупредить об этом региональных компаний-перевозчиков.

— Мы слышим эту информацию впервые. В базе данных у нас тоже нет такой информации, — рассказали изданию «Nashgorod.ru» представители ж/д вокзала. Оператор на телефонной линии 20 минут искала необходимую информацию в базе, но поиски оказались безрезультатными.
Фото: Минтранс

Зато диспетчеры автовокзала смело заявили о том, что пахнущих пассажиров, а также людей в алкогольном и наркотическом опьянении представители вокзала к поездкам не допускают.

— Мы принципиально не пускаем в автобус людей в грязной одежде или сильно пахнущих людей. Есть такие правила и мы их соблюдаем. Если человек в наркотическом или алкогольном опьянении мы тоже не допускаем его. Бывает, что человек за время ожидания транспорта немного пришел в себя, опьянение выветрилось. А если ему нужно ехать, но он пьян, мы отправляем его пить кофе. Так он быстрее придет в себя. Сильно пьяных людей, не контролирующих свое поведение мы просим оставаться на вокзале — не заходить в автобус, — рассказали нашему изданию на автовокзале.

Кроме того, в одном из пунктов приказа говорится, что все пассажиры обязаны проходить досмотр. А это в свою очередь подразумевает, что представители вокзала и стражи порядка, дежурящие на территории, не пропустят пьяных, неадекватных или плохо пахнущих людей.

«Физические лица, находящиеся на объектах инфраструктуры или в поездах, обязаны проходить досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются», — сообщается в 3 пункте приказа.

Отметим, что документ носит характер изменений в ранее действующий закон. Он подписан министром Савельевым. Новшество вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года включительно.

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#Общество#Тюмень#Закон#Поезда#Анастасия Ильина
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