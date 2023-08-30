Граждан в «зловонной» одежде перестанут пускать в поезда и на вокзалы Тюмени

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Интересно, что закон приняли на федеральном уровне, но забыли предупредить об этом региональных компаний-перевозчиков.
— Мы слышим эту информацию впервые. В базе данных у нас тоже нет такой информации, — рассказали изданию «Nashgorod.ru» представители ж/д вокзала. Оператор на телефонной линии 20 минут искала необходимую информацию в базе, но поиски оказались безрезультатными.
Зато диспетчеры автовокзала смело заявили о том, что пахнущих пассажиров, а также людей в алкогольном и наркотическом опьянении представители вокзала к поездкам не допускают.
— Мы принципиально не пускаем в автобус людей в грязной одежде или сильно пахнущих людей. Есть такие правила и мы их соблюдаем. Если человек в наркотическом или алкогольном опьянении мы тоже не допускаем его. Бывает, что человек за время ожидания транспорта немного пришел в себя, опьянение выветрилось. А если ему нужно ехать, но он пьян, мы отправляем его пить кофе. Так он быстрее придет в себя. Сильно пьяных людей, не контролирующих свое поведение мы просим оставаться на вокзале — не заходить в автобус, — рассказали нашему изданию на автовокзале.
Кроме того, в одном из пунктов приказа говорится, что все пассажиры обязаны проходить досмотр. А это в свою очередь подразумевает, что представители вокзала и стражи порядка, дежурящие на территории, не пропустят пьяных, неадекватных или плохо пахнущих людей.
«Физические лица, находящиеся на объектах инфраструктуры или в поездах, обязаны проходить досмотр, дополнительный досмотр, повторный досмотр, наблюдение и (или) собеседование в целях обеспечения транспортной безопасности. Лица, отказавшиеся от досмотра, в зону транспортной безопасности не допускаются», — сообщается в 3 пункте приказа.
Отметим, что документ носит характер изменений в ранее действующий закон. Он подписан министром Савельевым. Новшество вступает в силу с 1 сентября 2023 года и будет действовать до 1 сентября 2029 года включительно.