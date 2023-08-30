Городские власти ограничили движение в центре Тюмени

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в районе Ялуторовской улицы на три недели было перекрыто движение. На перекрестке улиц Ялуторовской и Кузнецова был закрыт участок дороги для транспортных средств. Ограничения были связаны с ремонтными работами на этом участке, которые продлились до 14 августа включительно. Сейчас же в этом районе опять ограничат движение.