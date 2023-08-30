Городские власти ограничили движение в центре Тюмени

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
Updated Сегодня, 06:42
Соответствующее распоряжение появилось в TG-канале администрации города. В мэрии уточнили, что ограничение движения распространяется на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской и на участке улицы Ялуторовской.
По словам местных властей, с 30 августа в этом районе нельзя будет останавливаться машинам. Связано это с тем, что в указанном месте реализуют проект по организации дорожного движения.
— С сегодняшнего дня, 30 августа, на ул. Ялуторовской, на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской, введен запрет остановки транспортных средств. Решение принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Ялуторовской, — сообщили в мэрии.
Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в районе Ялуторовской улицы на три недели было перекрыто движение. На перекрестке улиц Ялуторовской и Кузнецова был закрыт участок дороги для транспортных средств. Ограничения были связаны с ремонтными работами на этом участке, которые продлились до 14 августа включительно. Сейчас же в этом районе опять ограничат движение.