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Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

В центре Тюмени перекроют дорогу

Городские власти ограничили движение в центре Тюмени

30 августа 2023, 06:40
Фото: Михаил Чижов / 1MI
В центре Тюмени перекроют дорогу
Автомобилистам нельзя будет останавливаться на участке улиц Грибоедова — Кузнецова. Ограничения уже вступили в силу.
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ДТП

Соответствующее распоряжение появилось в TG-канале администрации города. В мэрии уточнили, что ограничение движения распространяется на участке от улицы Грибоедова до улицы Первомайской и на участке улицы Ялуторовской.

По словам местных властей, с 30 августа в этом районе нельзя будет останавливаться машинам. Связано это с тем, что в указанном месте реализуют проект по организации дорожного движения.

— С сегодняшнего дня, 30 августа, на ул. Ялуторовской, на участке от ул. Грибоедова до ул. Первомайской, введен запрет остановки транспортных средств. Решение принято в соответствии с проектом организации дорожного движения на ул. Ялуторовской, — сообщили в мэрии.
Фото: Администрация Тюмени

Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что в районе Ялуторовской улицы на три недели было перекрыто движение. На перекрестке улиц Ялуторовской и Кузнецова был закрыт участок дороги для транспортных средств. Ограничения были связаны с ремонтными работами на этом участке, которые продлились до 14 августа включительно. Сейчас же в этом районе опять ограничат движение.

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#Общество#Тюмень#ДТП#Перекрытие дороги#Дороги#Анастасия Ильина
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