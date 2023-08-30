Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году

Напомним, ранее тюменские власти заявили, что не могут провести работы по оздоровлению Туры без соответствующих источников из федерального бюджета из-за Водного кодекса, в котором прописано, что Тура является федеральной собственностью и все работы должны быть профинансированы из федеральной казны.