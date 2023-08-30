Денег нет: тюменскую Туру не будут оздоравливать и в следующем году

Posted Сегодня, 04:31
Published Сегодня, 04:31
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Соответствующая информация указана в распоряжении, подписанном председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В документе отмечено, что всего на эти цели регионам будет выделено 230 миллионов рублей.
Из регионов УрФО деньги получит на очистку рек только Челябинская область — 386 тысяч в этом году и 289 тысяч в 2024 году.
Большая часть денежных средств из федерального бюджета будет направлена на оздоровление и чистку водных объектов Карачаево-Черкесской Республики (более 52 миллионов рублей), Ярославскую область (50 миллионов рублей), Краснодарского края (25 миллионов рублей), Пермского края (23 миллиона рублей), Самарской и Тамбовской областей (22 миллиона и 11 миллионов рублей соответственно).
Напомним, ранее тюменские власти заявили, что не могут провести работы по оздоровлению Туры без соответствующих источников из федерального бюджета из-за Водного кодекса, в котором прописано, что Тура является федеральной собственностью и все работы должны быть профинансированы из федеральной казны.
Между тем, уровень воды в реке Туре продолжает обновлять исторические минимумы. Теперь он составляет -83 сантиметра над нулевой отметкой. За сутки вода опустилась еще на 1 сантиметр.
Как Тюмень будет жить предстоящее зимой — пока неясно, так же как и то, будут ли предприняты какие-либо меры по стабилизацию ситуации региональными властями. «Наш Город» направил запрос в правительство Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что губернатор региона Александр Моор заверял жителей областной столицы, что ситуация по обмелению Туры находится на контроле властей. Тогда же губернатор сообщил, что Тюмень без воды не останется.