Банк ДОМ. РФ рассказал о росте спроса на большие квартиры в рамках «Семейной ипотеки»

«С модернизацией программы в январе текущего года изменилась структура спроса: увеличилась доля семей с двумя детьми — более 2550 таких заемщиков с начала года улучшили жилищные условия против 1570 в прошлом году. Также вырос процент семей с детьми старше 5 лет — 3900 против 1660 в 2022. В этом году свыше 3000 семей приобрели жилье с 3 и более комнатами, тогда как в прошлом году — всего 1700. Статистика говорит о том, что семьи нуждаются в более просторных квартирах, поддержка этого тренда государством действительно актуальна», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.