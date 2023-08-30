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Банк ДОМ. РФ рассказал о росте спроса на большие квартиры в рамках «Семейной ипотеки»

Банк ДОМ. РФ рассказал о росте спроса на большие квартиры в рамках «Семейной ипотеки»

30 августа 2023, 10:21
Фото: Банк ДОМ.РФ
Специалисты Банка ДОМ.РФ провели анализ портрета ипотечных заемщиков, оформляющих кредиты на приобретение жилья в рамках программы «Семейная ипотека» в 2023 году, и сравнили его с портретом прошлого года.

В соответствии со статистикой по выдачам заемщики с детьми нацелены на приобретение более просторной жилой недвижимости. В общей сложности с момента запуска «Семейной ипотеки» в 2018 году Банк ДОМ.РФ выдал 36,5 тысячи кредитов на сумму 158 миллиардов рублей.

В общем объеме выдачи 65 процентов приходится на родителей с одним ребенком (в прошлом году показатель составлял 75 процентов). 30 процентов займов по «Семейной ипотеке» было оформлено семьями с двумя детьми (в прошлом году 20 процентов). На многодетные семьи пришлось 5 процентов выдачи (в прошлом году показатель был аналогичным).

В 55 процентах случаев кредитный договор заключили семьи с детьми до 5 лет, в прошлом году показатель составлял 80 процентов. 28 процентов пришлось на семьи с детьми до 12 лет, в прошлом году 15 процентов. 17 процентов случаев — семьи с детьми до 18 лет, прошлогодний показатель составляет 5 процентов.

Квартирография также изменилась. Многокомнатные квартиры по программе для семей с детьми приобретались в 34,4 процента случаев (в прошлом году показатель составил 22 процента). По 33 процента пришлось на однокомнатные и двухкомнатные квартиры (в прошлом году показатели составляли 43 и 34 процента соответственно).

«С модернизацией программы в январе текущего года изменилась структура спроса: увеличилась доля семей с двумя детьми — более 2550 таких заемщиков с начала года улучшили жилищные условия против 1570 в прошлом году. Также вырос процент семей с детьми старше 5 лет — 3900 против 1660 в 2022. В этом году свыше 3000 семей приобрели жилье с 3 и более комнатами, тогда как в прошлом году — всего 1700. Статистика говорит о том, что семьи нуждаются в более просторных квартирах, поддержка этого тренда государством действительно актуальна», — отметил заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Алексей Косяков.

Наибольший спрос на «Семейную ипотеку» в текущем году зарегистрирован в Москве — 11,2 миллиарда рублей, Московской области — 5,7 миллиарда рублей, Краснодарском крае — 5,5 миллиарда рублей, Петербурге — 3,6 миллиарда рублей. В топ-10 также вошли Тюменская область — 3 миллиарда рублей, Новосибирская область — 2 миллиарда рублей, Свердловская область — 1,7 миллиарда рублей, Республика Татарстан — 1,6 миллиарда рублей, Ростовская область — 1,6 миллиарда рублей, Красноярский край — 1,4 миллиарда рублей, Нижегородская область — 1 миллиард рублей.

С начала текущего года программой «Семейная ипотека» Банка ДОМ.РФ воспользовались 9 тысяч семей. Общий объем выданных кредитов составил порядка 50 миллиардов рублей.

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