В Тюменской слободе построят еще один детский сад

На данный момент южная часть города является самой быстрорастущей. Здесь строят новые ЖК, магазины и офисные помещения. Жители Тюменской слободы неоднократно жаловались властям на недостаток детских садов и школ. В Гимназии №4 обучается более 4 тысяч ребят, хотя она рассчитана на 1,2 тысячи учеников. Недавно здесь тюменские власти выставили на продажу 30 машиномест в подземном паркинге по улице Ледниковый проезд, 2/1. Ожидается, что они будут реализованы за 10 млн рублей. Заявки принимаются до 22 сентября.