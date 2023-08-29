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В Тюменской слободе построят еще один детский сад

В Тюменской слободе построят еще один детский сад

29 августа 2023, 14:39
Фото: 1MI
В областной столице в районе улицы Вьюжной появится еще один детсад. Для этих целей выделен участок площадью около 1 га, сейчас на пустыре ничего нет.

Рядом с участком расположены ЖК «Легенда парк», велотрек и Гимназия №4, сообщает РБК Тюмень».

На данный момент южная часть города является самой быстрорастущей. Здесь строят новые ЖК, магазины и офисные помещения. Жители Тюменской слободы неоднократно жаловались властям на недостаток детских садов и школ. В Гимназии №4 обучается более 4 тысяч ребят, хотя она рассчитана на 1,2 тысячи учеников. Недавно здесь тюменские власти выставили на продажу 30 машиномест в подземном паркинге по улице Ледниковый проезд, 2/1. Ожидается, что они будут реализованы за 10 млн рублей. Заявки принимаются до 22 сентября.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени паркинг, расположенный на площади 400-летия Тюмени, до 1 ноября 2023 года перейдет на платный режим работы.

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#Александр Мязин#Детский сад#Строительство дома
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