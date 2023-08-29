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В Тюменской области появился завод по производству сублимированных продуктов

В Тюменской области появился завод по производству сублимированных продуктов

29 августа 2023, 03:57
Фото: Информационный центр правительства ТО
На торжественном мероприятии побывал глава региона. Предприниматели планируют заниматься заморозкой дикорастущих ягод и грибов. В перспективе у бизнесменов выход на международный рынок.

Под Тюменью на территории индустриального парка «Боровский» появился завод, который будет заниматься производством сублимированных продуктов. На открытии предприятия побывал глава региона Александр Моор.

В информационном центре правительства Тюменской области рассказали, что целью предпринимателей является предварительная обработка и заморозка дикорастущих ягод, грибов и лекарственных растений. Бизнесмены смогли реализовать мечту, получив в прошлом году заем в 50 млн. от инвестиционного агентства Тюменской области.

— Благодарю Губернатора Тюменской области за беспрецедентную поддержку малого и среднего предпринимательства. Здесь легко развивать бизнес, — рассказала на открытии завода предприниматель Светлана Волченко.

По предварительным данным к концу этого года на заводе планируется производить 10 тонн продукции в месяц. В перспективе у бизнесменов выводить региональное производство на международный рынок. До конца следующего года предприятие планируется расширить, что позволит выпускать уже до 30 тонн продукции ежемесячно.

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#Анастасия Ильина
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