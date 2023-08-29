В Тюменской области появился завод по производству сублимированных продуктов

По предварительным данным к концу этого года на заводе планируется производить 10 тонн продукции в месяц. В перспективе у бизнесменов выводить региональное производство на международный рынок. До конца следующего года предприятие планируется расширить, что позволит выпускать уже до 30 тонн продукции ежемесячно.