В Тюмени вынужденно приземлился самолет, который летел из столицы в Тобольск

Инцидент произошел в 13.27 28 августа. Эксплуатантом самолета является АО «Ювт Аэро». Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменцы не смогли вылететь в Москву из-за проблем с самолетом. Отправка воздушного судна из Рощино запланирована в 17:25, хотя по расписанию борт должен был вылететь в Шереметьево еще в 6:15 утра. Предварительно, причиной задержки рейса является позднее прибытие воздушного судна.