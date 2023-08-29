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Самолет, не сумевший приземлиться в Тобольске, совершил экстренную посадку в Тюмени

В Тюмени вынужденно приземлился самолет, который летел из столицы в Тобольск

29 августа 2023, 09:45
Фото: 1MI
Самолет, не сумевший приземлиться в Тобольске, совершил экстренную посадку в Тюмени
Причиной стала неисправность системы посадки.

Самолет, летевший из столичного «Домодедово» в Тобольск, экстренно совершил посадку в тюменском аэропорту «Рощино». TG-канал Aviaincident сообщает, что из-за отказа системы посадки экипажу воздушного судна CRJ2/M пришлось совершить экстренную остановку в другом городе. Кроме того, сообщается, что видимость в полете составила всего 10 километров.

Инцидент произошел в 13.27 28 августа. Эксплуатантом самолета является АО «Ювт Аэро». Ранее издание «Nashgorod.ru» сообщало, что тюменцы не смогли вылететь в Москву из-за проблем с самолетом. Отправка воздушного судна из Рощино запланирована в 17:25, хотя по расписанию борт должен был вылететь в Шереметьево еще в 6:15 утра. Предварительно, причиной задержки рейса является позднее прибытие воздушного судна.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Тобольск#Самолет#Самолеты#Авиакомпании#Авиация#Анастасия Ильина
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