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В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

29 августа 2023, 07:05
Фото: 1MI
Жуткое дорожно-транспортное происшествие произошло в Тюмени на объездной дороге. На первом километре трассы, в районе дома по улице Федюнинского, 4а, под колеса автомобиля Mercedes-Benz попал 33-летний тюменец. Авария произошла 20 августа в пятом часу утра.
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ДТП

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на него наехал 32-летний водитель иномарки. Пострадавший был доставлен с травмами в Областную клиническую больницу № 2, но, несмотря на усилия медиков, скончался от полученных ранений.

По неподтвержденным данным, за рулем Mercedes-Benz находился экс-сотрудник полиции, ранее работавший в отделении на Тульской. По информации 72.RU, он уволился из органов по собственному желанию год назад.

В ГИБДД данными о том, кем являлся водитель, сбивший насмерть пешехода, не располагают.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили водителя, устроившего смертельное ДТП. Мужчину, по вине которого в аварии погибли два человека, приговорили к 10 годам колонии общего режима.

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