В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на него наехал 32-летний водитель иномарки. Пострадавший был доставлен с травмами в Областную клиническую больницу № 2, но, несмотря на усилия медиков, скончался от полученных ранений.