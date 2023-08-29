В Тюмени умер пешеход, которого сбил экс-полицейский

Posted Сегодня, 07:05
Published Сегодня, 07:05
Modified Сегодня, 07:07
Updated Сегодня, 07:07
Как пояснили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, мужчина переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, когда на него наехал 32-летний водитель иномарки. Пострадавший был доставлен с травмами в Областную клиническую больницу № 2, но, несмотря на усилия медиков, скончался от полученных ранений.
По неподтвержденным данным, за рулем Mercedes-Benz находился экс-сотрудник полиции, ранее работавший в отделении на Тульской. По информации 72.RU, он уволился из органов по собственному желанию год назад.
В ГИБДД данными о том, кем являлся водитель, сбивший насмерть пешехода, не располагают.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени осудили водителя, устроившего смертельное ДТП. Мужчину, по вине которого в аварии погибли два человека, приговорили к 10 годам колонии общего режима.