В Тюмени резко подорожала корпусная мебель

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Материалы подорожали почти на 40-60%. По данным «Нашего города», теперь установка простой кухни из европейских материалов стоит 280 — 340 тысяч рублей. Ещё в 2022 году услуга стоила 250 тысяч. Чтобы привести в Тюмень качественную фурнитуру бизнесменам приходится налаживать поставки через третьи страны (Турцию и Казахстан).
Простые кухни из российских отделочных материалов стоят уже 35-40 тысяч рублей.
«Кухни и раньше были очень дорогие, теперь качественную мебель стало купить ещё сложнее», — сообщает источник «Нашего города».
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области наладили производство мебели из ротанга. Предприятие открылось в январе этого года при поддержке наших Инвестагентства и ТАЛК.