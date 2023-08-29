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Published Сегодня, 12:35

Modified Сегодня, 12:35

Updated Сегодня, 12:35

В Тюмени резко подорожала корпусная мебель

В Тюмени резко подорожала корпусная мебель

29 августа 2023, 12:35
Фото: 1MI
В областной столице существенно подорожала корпусная мебель. Это произошло из-за сложностей доставки фурнитуры из европейских стран.

Материалы подорожали почти на 40-60%. По данным «Нашего города», теперь установка простой кухни из европейских материалов стоит 280 — 340 тысяч рублей. Ещё в 2022 году услуга стоила 250 тысяч. Чтобы привести в Тюмень качественную фурнитуру бизнесменам приходится налаживать поставки через третьи страны (Турцию и Казахстан).

Простые кухни из российских отделочных материалов стоят уже 35-40 тысяч рублей.

«Кухни и раньше были очень дорогие, теперь качественную мебель стало купить ещё сложнее», — сообщает источник «Нашего города».

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области наладили производство мебели из ротанга. Предприятие открылось в январе этого года при поддержке наших Инвестагентства и ТАЛК.

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#Бизнес#Александр Мязин#Деньги
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