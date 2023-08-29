В Тюмени резко подорожала корпусная мебель

Материалы подорожали почти на 40-60%. По данным «Нашего города», теперь установка простой кухни из европейских материалов стоит 280 — 340 тысяч рублей. Ещё в 2022 году услуга стоила 250 тысяч. Чтобы привести в Тюмень качественную фурнитуру бизнесменам приходится налаживать поставки через третьи страны (Турцию и Казахстан).