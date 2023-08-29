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В Тюмени на припаркованный автомобиль свалилось дерево

В Тюмени на припаркованный автомобиль свалилось дерево

29 августа 2023, 10:57
Фото: тг-канал "Тюмень онлайн"
В областной столице на стоянке у дома №83 по улице 50 лет ВЛКСМ на машину упала ветка дерева. Она повредила капот минивена.

По данным «Нашего города», дом обслуживает УК «Юг», серьёзного ущерба от инцидента удалось избежать, но хозяина машины ждёт «неприятный сюрприз». В момент падения ветки около дерева людей не было, никто не пострадал.

Фото: тг-канал "Тюмень онлайн"

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 июля на Тюмень обрушились сильные ливни и ветер. Ураган повалил деревья — на улице Ленина дерево упало на припаркованную машину. Местами в областной столице прошел град — в частности, ледяные осадки были зафиксированы в Восточном микрорайоне.

#Александр Мязин
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