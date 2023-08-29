В Тюмени на припаркованный автомобиль свалилось дерево

Posted 29 августа 2023, 10:57
Published 29 августа 2023, 10:57
Modified 29 августа 2023, 13:24
Updated 29 августа 2023, 13:24
По данным «Нашего города», дом обслуживает УК «Юг», серьёзного ущерба от инцидента удалось избежать, но хозяина машины ждёт «неприятный сюрприз». В момент падения ветки около дерева людей не было, никто не пострадал.
Ранее «Наш город» сообщал, что 18 июля на Тюмень обрушились сильные ливни и ветер. Ураган повалил деревья — на улице Ленина дерево упало на припаркованную машину. Местами в областной столице прошел град — в частности, ледяные осадки были зафиксированы в Восточном микрорайоне.