В Тюмени на припаркованный автомобиль свалилось дерево

Ранее «Наш город» сообщал, что 18 июля на Тюмень обрушились сильные ливни и ветер. Ураган повалил деревья — на улице Ленина дерево упало на припаркованную машину. Местами в областной столице прошел град — в частности, ледяные осадки были зафиксированы в Восточном микрорайоне.