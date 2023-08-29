В Тюмени крупная пробка парализовала движение на Мельникайте из-за ДТП

Тюменские водители сообщают, что здесь столкнулись автомобили «Рено» и «Крайслер», машины перекрыли одну из полос движения в сторону центра города. В результате аварии возникла пробка, она растянулась до ТЦ «Лента» (около Объездной дороги). Это почти 2,4 километра.