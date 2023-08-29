В Тюмени крупная пробка парализовала движение на Мельникайте из-за ДТП

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:07
Updated Сегодня, 13:07
Тюменские водители сообщают, что здесь столкнулись автомобили «Рено» и «Крайслер», машины перекрыли одну из полос движения в сторону центра города. В результате аварии возникла пробка, она растянулась до ТЦ «Лента» (около Объездной дороги). Это почти 2,4 километра.
«Пробка стоит до ТЦ „Лента“, скорость машин совсем маленькая», — сообщил подписчик «Нашего города».
В вечерний час пик серьёзные пробки наблюдаются и на Московском тракте, они растянулись на 1,5 километра.
Ранее «Наш город» сообщал, что серьёзные пробки сковали Тюмень в прошлую пятницу 25 августа. Они составили 8 баллов.