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Posted Сегодня, 13:03

Published Сегодня, 13:03

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Тюмени крупная пробка парализовала движение на Мельникайте из-за ДТП

В Тюмени крупная пробка парализовала движение на Мельникайте из-за ДТП

29 августа 2023, 13:03
Фото: 1MI
В областной столице в вечерний час пик образовался крупный затор из-за ДТП. Всё произошло в районе ТЦ «Премьер» на улице Мельникайте.
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ДТП

Тюменские водители сообщают, что здесь столкнулись автомобили «Рено» и «Крайслер», машины перекрыли одну из полос движения в сторону центра города. В результате аварии возникла пробка, она растянулась до ТЦ «Лента» (около Объездной дороги). Это почти 2,4 километра.

«Пробка стоит до ТЦ „Лента“, скорость машин совсем маленькая», — сообщил подписчик «Нашего города».

В вечерний час пик серьёзные пробки наблюдаются и на Московском тракте, они растянулись на 1,5 километра.

Ранее «Наш город» сообщал, что серьёзные пробки сковали Тюмень в прошлую пятницу 25 августа. Они составили 8 баллов.

В центре Тюмени из-за ремонтных возникла огромная пробка
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#Происшествия#Александр Мязин#ДТП#Пробки#Безопасность
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