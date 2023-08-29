В Тобольске браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 60 млн рублей

Суд одобрил ходатайство следователя в отношении тоболяков 40-летней Нины М., 58-летней Фанзии М. и 44-летнего Газиса Н. Троица обвинялась в совершении преступления по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).