В Тобольске браконьеры выловили краснокнижной рыбы на 60 млн рублей

Posted Сегодня, 05:42
Published Сегодня, 05:42
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Updated Сегодня, 05:44
Троица из Тобольска понесет наказание за незаконную ловлю ценных видов рыб. В пресс-службе судебной системы Тюменской области рассказали, что подозреваемые выловили 139 особей сибирского осетра и 1390 особей стерляди — это более 400 кг. рыбы.
Суд одобрил ходатайство следователя в отношении тоболяков 40-летней Нины М., 58-летней Фанзии М. и 44-летнего Газиса Н. Троица обвинялась в совершении преступления по ч. 3 ст. 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).
В ведомстве рассказали, что рыбаки причинили государству материальный ущерб на 60 млн. рублей. Оказалось, что они такой улов они смогли насобирать за прошедшие полгода весенне-летнего периода.
Суд признал виновным троицу и назначил Газису с Ниной наказание в виде заключения под стражу до 16 октября 2023 года, а Фанзие — домашний арест до аналогичной даты.