В новой электричке Тюмень — Ишим — Тюмень число мест увеличат на две трети

На данный момент, по информации главного управления строительства Тюменской области в соответствии с утвержденной маршрутной сетью составность железнодорожного пригородного пассажирского общественного транспорта, курсирующего на маршруте Тюмень — Ишим — Тюмень по понедельникам и пятницам составляет 6 вагонов, в предпраздничные и праздничные дни— 8 вагонов, в остальные дни — 4 вагона. Составность данного электропоезда не менялась с 2021 года.