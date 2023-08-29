В новой электричке Тюмень — Ишим — Тюмень число мест увеличат на две трети

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
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Updated Сегодня, 04:54
Как пояснили «Нашему Городу» в информационном центре правительства Тюменской области, число пассажирских мест с сентября увеличится более чем на 200 штук — с 392 до 593. На данное направление будет выделено четыре вагона.
На данный момент, по информации главного управления строительства Тюменской области в соответствии с утвержденной маршрутной сетью составность железнодорожного пригородного пассажирского общественного транспорта, курсирующего на маршруте Тюмень — Ишим — Тюмень по понедельникам и пятницам составляет 6 вагонов, в предпраздничные и праздничные дни— 8 вагонов, в остальные дни — 4 вагона. Составность данного электропоезда не менялась с 2021 года.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области неоднократно жаловались на дефицит мест в электричке Тюмень — Ишим. Также нарекания у пассажиров вызывало и состояние поезда, духота и жара летом и холод зимой.
Электропоезд Тюмень — Ишим — Тюмень курсирует по данному направлению ежедневно. Продолжительность времени в пути — более четырех часов. Стоимость билетов начинается от 484 рублей.