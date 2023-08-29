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Тюменцы жалуются на едкий запах гари

Тюменцы жалуются на едкий запах гари

29 августа 2023, 05:17
Фото: nashgorod.ru
Горожане отмечают, что дым ощущается в заречной части города, центре, Червишевском и Московском трактах, в некоторых микрорайонах.
Сюжет
Тюмень

По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона действующих ландшафтных и лесных пожаров нет. По информации сервиса IQAir, индекс качества воздуха в областной столице находится в норме, концентрация вредных веществ соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха.

Вероятнее всего, запах гари в Тюмень несет северо-восточный ветер из Ханты-Мансийского автономного округа — там горит лес. За последнюю неделю в Югре было ликвидировано семь лесных пожаров общей площадью 365 гектаров.

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара, также недалеко от деревни Патрушева горел лес на площади 0,78 гектаров. Огонь удалось ликвидировать менее чем за сутки.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Смог#Дым#Неприятный запах
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