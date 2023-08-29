Тюменцы жалуются на едкий запах гари

Posted Сегодня, 05:17
Published Сегодня, 05:17
Modified Сегодня, 05:19
Updated Сегодня, 05:19
По данным департамента лесного комплекса Тюменской области, на территории региона действующих ландшафтных и лесных пожаров нет. По информации сервиса IQAir, индекс качества воздуха в областной столице находится в норме, концентрация вредных веществ соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха.
Вероятнее всего, запах гари в Тюмень несет северо-восточный ветер из Ханты-Мансийского автономного округа — там горит лес. За последнюю неделю в Югре было ликвидировано семь лесных пожаров общей площадью 365 гектаров.
Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара, также недалеко от деревни Патрушева горел лес на площади 0,78 гектаров. Огонь удалось ликвидировать менее чем за сутки.