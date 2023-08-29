Тюменцы жалуются на едкий запах гари

Ранее «Наш Город» писал, что неделю назад в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар в районе села Муллаши на площади 3 гектара, также недалеко от деревни Патрушева горел лес на площади 0,78 гектаров. Огонь удалось ликвидировать менее чем за сутки.