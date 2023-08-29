Тюменцев заставили самостоятельно ремонтировать школу

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
Некоторым родителям предлагали поработать ночью, если они не могли прийти днём. Тоболяки отметили, что «родителей и учителей в середине августа поставили перед фактом», стены и потолок им пришлось красить самостоятельно.
В администрации Тобольска сообщили «Нашему городу», что родителей не заставляли ремонтировать школу. Приходили те, кто хотел помочь.
«В школе №14 с июня 2023 года по 20 августа, был проведен текущий ремонт полов, замена светильников, замена деревянных окон на средства субсидии, предоставленные из бюджета города», — сообщили в администрации Тобольска.
Ранее «Наш город» сообщил, что в учебных заведениях, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа пройдут учения.