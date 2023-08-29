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Тюменцев заставили самостоятельно ремонтировать школу

Тюменцев заставили самостоятельно ремонтировать школу

29 августа 2023, 11:26
Фото: 1MI
В Тобольске родители учеников школы №14 пожаловались, что их заставили ремонтировать учебное заведение. Они должны были самостоятельно красить стены и потолок.

Некоторым родителям предлагали поработать ночью, если они не могли прийти днём. Тоболяки отметили, что «родителей и учителей в середине августа поставили перед фактом», стены и потолок им пришлось красить самостоятельно.

В администрации Тобольска сообщили «Нашему городу», что родителей не заставляли ремонтировать школу. Приходили те, кто хотел помочь.

«В школе №14 с июня 2023 года по 20 августа, был проведен текущий ремонт полов, замена светильников, замена деревянных окон на средства субсидии, предоставленные из бюджета города», — сообщили в администрации Тобольска.

Ранее «Наш город» сообщил, что в учебных заведениях, колледжах и техникумах Тюменской области 29 августа пройдут учения.

Сколько тратят тюменцы на сборы ребенка в школу?
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#Александр Мязин#День знаний#Школы#Тюменцы
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