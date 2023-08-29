Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
«В футбол могут играть до полуночи. А дети стоят и ждут своей очереди. Которая очень часто до них просто не доходит. Поэтому, да, тюменцы стали выходить на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть», — возмутился один из жителей микрорайона.
При этом он добавил, что дружинники стараются не нарушать законодательство РФ и вести себя корректно. Они не бросаются с кулаками на мигрантов, а предпочитают урегулировать вопрос словами, мотивируя, что спортивные объекты созданы, в первую очередь, для детей. Гости из СНГ понимают претензии жителей, до конфликтов с применением силы пока не доходило.