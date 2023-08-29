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Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов

Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов

29 августа 2023, 12:12
Фото: 1MI
В новых микрорайонах заречной части Тюмени выходцы из стран СНГ оккупировали спортивные площадки, и не пускают туда местных детей. Жители начали собираться в дружины, чтобы противостоять такому произволу.
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Дети
«В футбол могут играть до полуночи. А дети стоят и ждут своей очереди. Которая очень часто до них просто не доходит. Поэтому, да, тюменцы стали выходить на прогулку вместе с детьми, чтобы они могли спокойно играть там, где они должны играть», — возмутился один из жителей микрорайона.

При этом он добавил, что дружинники стараются не нарушать законодательство РФ и вести себя корректно. Они не бросаются с кулаками на мигрантов, а предпочитают урегулировать вопрос словами, мотивируя, что спортивные объекты созданы, в первую очередь, для детей. Гости из СНГ понимают претензии жителей, до конфликтов с применением силы пока не доходило.

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#Дети#Мигранты#Тюменцы#Спортивные площадки#Конфликты#Алексей Каримов
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