Тюменцы создают дружины, чтобы отбиваться от мигрантов

При этом он добавил, что дружинники стараются не нарушать законодательство РФ и вести себя корректно. Они не бросаются с кулаками на мигрантов, а предпочитают урегулировать вопрос словами, мотивируя, что спортивные объекты созданы, в первую очередь, для детей. Гости из СНГ понимают претензии жителей, до конфликтов с применением силы пока не доходило.