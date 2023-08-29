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Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Тюменцы разругались из-за парковки на улице Хохрякова

Тюменцы разругались из-за парковки на улице Хохрякова

29 августа 2023, 13:33
Фото: 1MI
В областной столице тюменка припарковала машину у подъезда дома и перегородила двор. Всё произошло на улице Хохрякова, 52.
Видео: 1MI
«Произошла конфликтная ситуация, женщина начала кричать, что её муж госслужащий „полковник“, — сообщил тюменец Валентин Д.

Тюменку попросили отогнать автомобиль, чтобы выпустить людей, но она просто перегородила проезд во двор.

«Да колеса проткните разок и всего делов», — отметил тюменец Денис Т.

Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа на стоянке у дома №83 по улице 50 лет ВЛКСМ на машину упала ветка дерева. Она повредила капот минивена.

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#Видео#Происшествия#Александр Мязин#Тюменцы#Конфликты
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