Тюменцы разругались из-за парковки на улице Хохрякова

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
«Произошла конфликтная ситуация, женщина начала кричать, что её муж госслужащий „полковник“, — сообщил тюменец Валентин Д.
Тюменку попросили отогнать автомобиль, чтобы выпустить людей, но она просто перегородила проезд во двор.
«Да колеса проткните разок и всего делов», — отметил тюменец Денис Т.
Ранее «Наш город» сообщал, что 28 августа на стоянке у дома №83 по улице 50 лет ВЛКСМ на машину упала ветка дерева. Она повредила капот минивена.