Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за проблем с самолетом

Напомним, во вторник утром из-за тумана, окутавшего областную столицу, борт, вылетевший из московского Шереметьево в Тюмень, был вынужден уйти на запасной аэродром в Екатеринбурге. В Рощино самолет прибыл с опозданием на 4,5 часа — в 11:43 вместо 7:15. В настоящее время «Рощино» принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.