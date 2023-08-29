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Published Сегодня, 07:25

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Updated Сегодня, 07:27

Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за проблем с самолетом

Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за проблем с самолетом

29 августа 2023, 07:25
Фото: аэропорт Рощино
Более чем на 13 часов задержан вылет из Тюмени в Москву самолета авиакомпании Аэрофлот. Отправка воздушного судна из Рощино запланирована в 17:25, хотя по расписанию борт должен был вылететь в Шереметьево еще в 6:15 утра.

На рейс ожидается 105 человек. Тюменская транспортная прокуратура осуществляет полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам.

По информации ведомства, причиной задержки рейса является позднее прибытие самолета.

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Напомним, во вторник утром из-за тумана, окутавшего областную столицу, борт, вылетевший из московского Шереметьево в Тюмень, был вынужден уйти на запасной аэродром в Екатеринбурге. В Рощино самолет прибыл с опозданием на 4,5 часа — в 11:43 вместо 7:15. В настоящее время «Рощино» принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.

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