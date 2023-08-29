Тюменцы не могут вылететь в Москву из-за проблем с самолетом

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:27
Updated Сегодня, 07:27
На рейс ожидается 105 человек. Тюменская транспортная прокуратура осуществляет полный и своевременный контроль за оказанием услуг пассажирам.
По информации ведомства, причиной задержки рейса является позднее прибытие самолета.
Напомним, во вторник утром из-за тумана, окутавшего областную столицу, борт, вылетевший из московского Шереметьево в Тюмень, был вынужден уйти на запасной аэродром в Екатеринбурге. В Рощино самолет прибыл с опозданием на 4,5 часа — в 11:43 вместо 7:15. В настоящее время «Рощино» принимает и отправляет самолеты в штатном режиме.