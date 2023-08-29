Тюменского медика, спасшего человека в самолете, обвинили в предвыборном пиаре

Однако не все пользователи ВК сочли действия искренними. Немногие тюменцы подметили, что Терехин по совместительству является еще и депутатом тюменской гордумы. И по словам местных жителей, помощь в спасении человеческой жизни — это всего лишь предвыборный пиар.