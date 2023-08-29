Тюменского медика, спасшего человека в самолете, обвинили в предвыборном пиаре

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Тюменского врача Антона Терехина, спасшего жизнь человека на борту самолета, обвинили в предвыборном пиаре. В социальных сетях очевидцы поделились историей спасения одного из пассажиров. Пожилой тюменке стало плохо, врач незамедлительно оказал ей помощь.
— Они уложили бабулю на пол в проход, дали кислород (был баллон на борту видимо для таких случаев) измеряли и контролировали давление. Хорошо что аптечка тоже была на борту, которая очень помогла как сказали стюардессы, — сообщили пассажиры.
Однако не все пользователи ВК сочли действия искренними. Немногие тюменцы подметили, что Терехин по совместительству является еще и депутатом тюменской гордумы. И по словам местных жителей, помощь в спасении человеческой жизни — это всего лишь предвыборный пиар.
— Обычная пиар-кампания кандидата в депутаты. По инструкции, борт обязаны были посадить в ближайшем аэропорту, — съязвил один из подписчиков сообщества ВК «ЧС Тюмень».
— Ничего особенного в том что доктор оказал посильную помощь в этом нет. Любой медик, находящийся рядом в подобной ситуации поступил бы так же (будь то доктор или медсестра)… Но действительно, как кто-то заметил, не каждый медик кандидат в депутаты. Хороший пиар однако, — прокомментировал другой пользователь соцсетей.
Такое заявление вызвало бурю эмоций у тюменцев. Кто-то согласился, что действия врача и вправду являются самопиаром, ну, а кто-то поддержал Терехина и поблагодарил его за помощь.
— Какая разница, выборы, не выборы, если человека характеризуют с лучшей стороны, значит он этого достоин, — прокомментировала тюменка.
Что за цирк устроили в комментариях, нечем заняться — книжки почитайте! Летела моя знакомая и ей действительно было плохо. У нее серьёзное заявление и скорее от скачка давление стало плохо. Лишь бы всякую муть писать от безделья, — сообщила местная жительница.
Ранее «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за погодных условий самолет, летевший из столицы в Тюмень, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Туман окутал тюменскую область, горожане сравнивали эту картину с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».