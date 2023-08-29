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Тюменского медика, спасшего человека в самолете, обвинили в предвыборном пиаре

Тюменского медика, спасшего человека в самолете, обвинили в предвыборном пиаре

29 августа 2023, 08:44
Фото: 1MI
Специалист по совместительству является еще и депутатом тюменской гордумы. Этот факт не мог пройти незамеченным. Что и способствовало ажиотажу вокруг истории спасения.

Тюменского врача Антона Терехина, спасшего жизнь человека на борту самолета, обвинили в предвыборном пиаре. В социальных сетях очевидцы поделились историей спасения одного из пассажиров. Пожилой тюменке стало плохо, врач незамедлительно оказал ей помощь.

— Они уложили бабулю на пол в проход, дали кислород (был баллон на борту видимо для таких случаев) измеряли и контролировали давление. Хорошо что аптечка тоже была на борту, которая очень помогла как сказали стюардессы, — сообщили пассажиры.

Однако не все пользователи ВК сочли действия искренними. Немногие тюменцы подметили, что Терехин по совместительству является еще и депутатом тюменской гордумы. И по словам местных жителей, помощь в спасении человеческой жизни — это всего лишь предвыборный пиар.

— Обычная пиар-кампания кандидата в депутаты. По инструкции, борт обязаны были посадить в ближайшем аэропорту, — съязвил один из подписчиков сообщества ВК «ЧС Тюмень».
— Ничего особенного в том что доктор оказал посильную помощь в этом нет. Любой медик, находящийся рядом в подобной ситуации поступил бы так же (будь то доктор или медсестра)… Но действительно, как кто-то заметил, не каждый медик кандидат в депутаты. Хороший пиар однако, — прокомментировал другой пользователь соцсетей.

Такое заявление вызвало бурю эмоций у тюменцев. Кто-то согласился, что действия врача и вправду являются самопиаром, ну, а кто-то поддержал Терехина и поблагодарил его за помощь.

— Какая разница, выборы, не выборы, если человека характеризуют с лучшей стороны, значит он этого достоин, — прокомментировала тюменка.
Что за цирк устроили в комментариях, нечем заняться — книжки почитайте! Летела моя знакомая и ей действительно было плохо. У нее серьёзное заявление и скорее от скачка давление стало плохо. Лишь бы всякую муть писать от безделья, — сообщила местная жительница.

Ранее «Nashgorod.ru» сообщал, что из-за погодных условий самолет, летевший из столицы в Тюмень, совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге. Туман окутал тюменскую область, горожане сравнивали эту картину с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».

#Общество#Происшествия#Пациенты#Врачи#Депутаты#Самолет#Самолеты#Соцсети#Спасение#Депутат#Анастасия Ильина
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