Тюменские власти рассчитывают спасти Туру от обмеления за счет федерального бюджета

На сегодняшний день обмеление Туры для Тюмени и региона в целом является одной из значимых проблем. В начале июня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за понижения уровня воды в реке. С 24 июля Минтранс РФ запретил движение судов на участке с 185 по 175,1 километры реки, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор.