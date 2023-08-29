Тюменские власти рассчитывают спасти Туру от обмеления за счет федерального бюджета

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:21
Updated Сегодня, 16:21
«В соответствии с Водным кодексом РФ река Тура является федеральной собственностью, в связи с этим реализация любых мероприятий, направленных на оздоровление водного объекта, зависит от наличия средств в федеральном бюджете», — пояснили «Правде УрФО» в департаменте недропользования Тюменской области.
По всей видимости, на этот год денежных средств на спасение Туры из федеральной казны не предусмотрено.
На сегодняшний день обмеление Туры для Тюмени и региона в целом является одной из значимых проблем. В начале июня губернатор Тюменской области Александр Моор ввел режим повышенной готовности из-за понижения уровня воды в реке. С 24 июля Минтранс РФ запретил движение судов на участке с 185 по 175,1 километры реки, кроме вспомогательных судов, обеспечивающих контроль за месторасположением и состоянием плавучих средств, создающих искусственный подпор.
Чуть позже меры приняли главные водопотреблители — ТЭЦ-1 и «Тюмень Водоканал». Были закуплены насосы и смонтированы дополнительные трубопроводы для обеспечения забора воды с большей глубины, русло реки перегородили тремя баржами. Но значительно на уровень воды в Туре данные действия не повлияли — сегодня он составляет -83 сантиметра над нулем поста.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменский ученый Виталий Хорошавин рассказал, когда восстановится тюменская река и спасут ли от обмеления строительство дамбы и дожди.