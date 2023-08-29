Тюменские НКО могут получить грант на проекты по патриотическому воспитанию

Posted 29 августа, 13:07
Published 29 августа, 13:07
Modified Сегодня, 02:54
Updated Сегодня, 02:54
Конкурс проводится по поручению главы Тюменской области Александра Моора в соответствии с Указом президента России «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации» для социально ориентированных НКО.
По итогам Спецконкурса тюменские СО НКО смогут получить гранты в форме субсидии на реализацию своих социально значимых проектов по 2 направлениям:
— по направлению «Социальное обслуживание, социальная поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей» (предусмотренная сумма на проекты — 7,5 миллиона рублей);
— по направлению «Социальная адаптация и психологическая поддержка участников специальной военной операции (СВО) и членов их семей» — (предусмотренная сумма на проекты — 17,5 миллиона рублей).
Общая сумма конкурсного фонда составляет 25 миллионов рублей.
Приём заявок на конкурс начнется с 1 сентября и продлится до 17 часов 00 минут 13 октября 2023 года.
Итоги конкурса будут объявлены в ноябре 2023 года.
Заявки на Спецконкурс подаются через личный кабинет в форме электронных документов посредством заполнения соответствующих электронных форм, размещенных на официальном сайте конкурса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» тюменьгранты.72to.ru.
Получить консультацию по вопросам участия в данном конкурсе можно по телефонам: (3452) 20-10-57, 50-26-56.