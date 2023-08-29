Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании

Аналитики сервиса hh.ru подтверждают, что средняя зарплата IT-специалиста в Тюмени значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в регионах наблюдается рост зарплат, в то время как в столицах они снижаются. Спрос на IT-специалистов в Тюменской области увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом, а количество резюме в данной сфере также увеличилось на 9%. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге количество вакансий для IT-специалистов сократилось, а количество резюме выросло.