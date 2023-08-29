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Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании

Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании

29 августа 2023, 06:56
Фото: 1MI
Средняя зарплата IT-специалиста в Тюмени значительно ниже, чем в Москве. Однако, спрос на IT-специалистов в Тюменской области увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом.

Генеральный директор компании «Приоритет», Андрей Адамов, сообщил, что IT-компании в Тюмени теряют высококвалифицированных специалистов из-за больших зарплат, предлагаемых столичными конкурентами, — сообщает РБК Тюмень.

«Мы не можем конкурировать с Москвой. „Сбербанк“, „Яндекс“, МТС — компании которые „пылесосят“ всю страну в поисках качественных кадров, с зарплатой в три-четыре раза выше. Если мы сделаем такую зарплату нашим IT-специалистам, услуга станет настолько дорогая, что ее не купят», — говорит Андрей Адамов.
Фото: Фото: Ксения Цицер / РБК Тюмень / s0.rbk.ru/v6_top_pics/resized/590xH/media/img/4/36/346932167615364.webp

Аналитики сервиса hh.ru подтверждают, что средняя зарплата IT-специалиста в Тюмени значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Однако, в регионах наблюдается рост зарплат, в то время как в столицах они снижаются. Спрос на IT-специалистов в Тюменской области увеличился на 9% по сравнению с прошлым годом, а количество резюме в данной сфере также увеличилось на 9%. В то же время, в Москве и Санкт-Петербурге количество вакансий для IT-специалистов сократилось, а количество резюме выросло.

В Тюменской области имеется достаточное количество вакансий в разных отраслях, и ситуация с кадрами здесь не является проблемной. Однако, это не гарантирует высокого качества специалистов.

Опытным сотрудникам и руководителям проектов в регионе предлагают самые высокие заработные платы. Например, руководитель разработки может получать от 355 тыс. до 520 тыс. рублей в месяц, а ведущий программист в языке С++ — от 250 тыс. до 350 тыс. рублей. Зарплата разработчика 1С составляет около 220 тыс. рублей, а ведущего разработчика системы управления базами данных — от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Ранее «Наш город» писал, что тюменское поколение Z требует на работе йогу, массаж и комнаты релакса. Работодатели вынуждены делать все возможное, чтобы удовлетворить своих сотрудников и удержать их в своих рядах.

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#Зарплата#Алексей Каримов#Поколение Z#IT-специалисты#Конкуренты#Качество специалистов
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