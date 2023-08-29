Тюменские дольщики уже несколько лет ждут дома на Тимофея Чаркова

Posted Сегодня, 16:04
Published Сегодня, 16:04
Modified Сегодня, 16:05
Updated Сегодня, 16:05
На данный момент готовы только первые этажи, но здания должны быть сданы в конце 2023 года. Дольщики уже пожаловались на ситуацию.
«Для завершения их строительства при содействии правительства области привлечен новый застройщик. В ходе выезда установлено, что проведение строительных работ возобновлено», — отмечают в прокуратуре Тюменской области.
Ранее организация «Четвертый квартал» называлась «Северный квартал» строительство домов идёт на улице Тимофея Чаркова уже несколько лет. В начале апреля сообщалось, что строители смогли «закрыть» только первую очередь. Стройка заморожена уже почти 2 года. В некоторых зданиях построены только 2 этажа из 4.