Тюменские дольщики уже несколько лет ждут дома на Тимофея Чаркова

Ранее организация «Четвертый квартал» называлась «Северный квартал» строительство домов идёт на улице Тимофея Чаркова уже несколько лет. В начале апреля сообщалось, что строители смогли «закрыть» только первую очередь. Стройка заморожена уже почти 2 года. В некоторых зданиях построены только 2 этажа из 4.