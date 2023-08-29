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Published Сегодня, 16:04

Modified Сегодня, 16:05

Updated Сегодня, 16:05

Тюменские дольщики уже несколько лет ждут дома на Тимофея Чаркова

Тюменские дольщики уже несколько лет ждут дома на Тимофея Чаркова

29 августа 2023, 16:04
Фото: 1MI
На прошлой неделе зампрокурора Тюменской области посетил строящиеся объекты компании «Четвертый квартал». Сроки сдачи домов часто переносятся.

На данный момент готовы только первые этажи, но здания должны быть сданы в конце 2023 года. Дольщики уже пожаловались на ситуацию.

«Для завершения их строительства при содействии правительства области привлечен новый застройщик. В ходе выезда установлено, что проведение строительных работ возобновлено», — отмечают в прокуратуре Тюменской области.

Ранее организация «Четвертый квартал» называлась «Северный квартал» строительство домов идёт на улице Тимофея Чаркова уже несколько лет. В начале апреля сообщалось, что строители смогли «закрыть» только первую очередь. Стройка заморожена уже почти 2 года. В некоторых зданиях построены только 2 этажа из 4.

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#Происшествия#Бизнес#Александр Мязин#Строительство
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