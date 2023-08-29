Тюменка отсудила у ПАТП 600 тысяч рублей из-за сломанного в автобусе плеча

Posted Сегодня, 10:48
Published Сегодня, 10:48
Modified Сегодня, 10:50
Updated Сегодня, 10:50
Тюменка сломала плечо, упав в автобусе из-за резкого торможения. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, местная жительница получила травму еще в январе текущего года.
— В 14 часов 17 января 2023 года на остановке «Универмаг» по улице Мира Любовь вошла в автобус 39-го маршрута и оперлась об поручень, чтобы передать контролеру транспортную карту. В это время водитель начал движение, но потом резко затормозил. Пассажирка потеряла равновесие и обрушилась на пол передней части автобуса, — сообщили в ведомстве.
Несмотря на падение, водитель продолжил движение. Из-за падения пассажирка сломала плечо. А это расценивается, как причинение тяжкого вреда здоровью. Тюменку госпитализировали в больницу, установили ей титановую пластину.
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