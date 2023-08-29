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Тюменка сломала плечо, упав в автобусе.

Тюменка отсудила у ПАТП 600 тысяч рублей из-за сломанного в автобусе плеча

29 августа 2023, 10:48
Фото: 1MI
Тюменка сломала плечо, упав в автобусе.
Женщина упала, когда водитель резко затормозил. Несмотря на падение пассажира, он продолжил движение.
Сюжет
Автобус

Тюменка сломала плечо, упав в автобусе из-за резкого торможения. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области, местная жительница получила травму еще в январе текущего года.

— В 14 часов 17 января 2023 года на остановке «Универмаг» по улице Мира Любовь вошла в автобус 39-го маршрута и оперлась об поручень, чтобы передать контролеру транспортную карту. В это время водитель начал движение, но потом резко затормозил. Пассажирка потеряла равновесие и обрушилась на пол передней части автобуса, — сообщили в ведомстве.

Несмотря на падение, водитель продолжил движение. Из-за падения пассажирка сломала плечо. А это расценивается, как причинение тяжкого вреда здоровью. Тюменку госпитализировали в больницу, установили ей титановую пластину.

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После наркоза девушку больше месяца мучали тошнота и головокружение. Она не могла нормально есть и двигаться. А пальцы правой руки и вовсе перестали сгибаться.

Калининский суд удовлетворил ее иск в сторону ПАТП-1. Предприятие должно заплатить пострадавшей 600 тысяч рублей. Кроме того, в пользу государственного бюджета автопредприятие обязано выплатить 300 тысяч рублей.

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#Происшествия#Общественный транспорт#Автобус#Автобусы#Водители автобусов#ОАО Тюменское ПАТП №1#Водитель#Анастасия Ильина
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