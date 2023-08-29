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Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

Тюменец покалечил троих друзей тяпкой и ножницами

Тюменец покалечил троих друзей тяпкой и ножницами

29 августа 2023, 13:02
Фото: 1MI
В дежурную часть отдела полиции №2 МО МВД России «Тобольский» поступило сообщение о том, что в одном из дворов села Ярково завязалась потасовка, в результате пострадало три человека.

Компания из четырех друзей собралась, чтобы устроить пьяную вечеринку. В ходе разгоревшегося конфликта, 24-летний, ранее судимый, молодой человек сначала несколько раз ударил хозяина дома по голове, но тот смог выбежать из дома.

В это время другой участник вечеринки пытался его успокоить, но подвыпивший парень принялся и за него. После ударов по голове, тот также выскочил во двор, где обидчик начал добивать его подвернувшейся тяпкой.

Чтобы расправиться с четвертым другом парень вернулся в дом, где, взяв маникюрные ножницы, ударил пострадавшего в грудь.

Подоспевшие полицейские обезвредили подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Пьяному дебоширу грозит до двух лет лишения свободы на умышленное причинение легкого вреда здоровью.

Ранее «Наш город» писали, как пылкая тюменка ударила возлюбленного ножом после ссоры. Мужчина был доставлен в медицинское учреждение с колото-резаной раной голени.

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#Нож#Конфликт#Пострадавший#Алексей Каримов#Пьяная вечеринка
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