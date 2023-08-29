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Туроператоры снимают рейсы в Турцию из Тюмени

Туроператоры снимают рейсы в Турцию из Тюмени

29 августа 2023, 06:37
Фото: аэропорт Рощино
Авиакомпания Corendon Airlines закрывает полетную программу из Тюмени в Анталью. С 16 сентября авиарейсы Тюмень — Анталья — Тюмень будут отменены.

Ранее перевозчик планировал выполнять полеты по данному маршруту до 28 октября с периодичностью два раза в неделю, по понедельникам и субботам. В настоящий момент для бронирования доступны авиабилеты лишь до 16 сентября включительно. Стоимость составляет от 21 тысячи рублей.

По информации «ТурДома», вероятнее всего, причина закрытия полетной программы связана с нерентабельность рейсов. Из Тюмени в Анталью летает авиакомпания Turkish Airlines. Полеты выполняются ежедневно. Стоимость авиабилетов — от 22 тысяч рублей (на сентябрь).

Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября из Тюмени в Дубай запустят прямые рейсы. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair раз в неделю — по пятницам. Стоимость билетов — от 23 тысяч рублей.

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