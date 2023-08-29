Туроператоры снимают рейсы в Турцию из Тюмени

Ранее перевозчик планировал выполнять полеты по данному маршруту до 28 октября с периодичностью два раза в неделю, по понедельникам и субботам. В настоящий момент для бронирования доступны авиабилеты лишь до 16 сентября включительно. Стоимость составляет от 21 тысячи рублей.