Туроператоры снимают рейсы в Турцию из Тюмени

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
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Updated Сегодня, 06:39
Ранее перевозчик планировал выполнять полеты по данному маршруту до 28 октября с периодичностью два раза в неделю, по понедельникам и субботам. В настоящий момент для бронирования доступны авиабилеты лишь до 16 сентября включительно. Стоимость составляет от 21 тысячи рублей.
По информации «ТурДома», вероятнее всего, причина закрытия полетной программы связана с нерентабельность рейсов. Из Тюмени в Анталью летает авиакомпания Turkish Airlines. Полеты выполняются ежедневно. Стоимость авиабилетов — от 22 тысяч рублей (на сентябрь).
Ранее «Наш Город» писал, что с 1 сентября из Тюмени в Дубай запустят прямые рейсы. Полеты будет выполнять авиакомпания Utair раз в неделю — по пятницам. Стоимость билетов — от 23 тысяч рублей.