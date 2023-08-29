Трем фигурантам «Тюменского дела» продлили сроки заключения до конца октября

Posted Сегодня, 17:31
Published Сегодня, 17:31
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Updated Сегодня, 17:33
28 августа продлили меру пресечения Денизу Айдыну и Кириллу Брику, 29 августа пролонгировали срок заключения Юрию Незнамову. По данным картотеки Тюменского областного суда 30 августа пройдут заседания у Никиты Олейника и Данила Чертыкова.
Напомним, что тюменцев и сургутян задержали в районе ТЭЦ-2 еще в прошлом году. Следователи сообщили, что у них было с собой самодельное взрывное устройство.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что одного из фигурантов дела — Романа Паклина отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.