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Трем фигурантам «Тюменского дела» продлили сроки заключения до конца октября

Трем фигурантам «Тюменского дела» продлили сроки заключения до конца октября

29 августа 2023, 17:31
Фото: 1MI
Тюменцы Дениз Айдын, Кирилл Брик и Юрий Незнамов останутся в СИЗО до 30 октября. Об этом сообщается на сайте Тюменского областного суда.

28 августа продлили меру пресечения Денизу Айдыну и Кириллу Брику, 29 августа пролонгировали срок заключения Юрию Незнамову. По данным картотеки Тюменского областного суда 30 августа пройдут заседания у Никиты Олейника и Данила Чертыкова.

Напомним, что тюменцев и сургутян задержали в районе ТЭЦ-2 еще в прошлом году. Следователи сообщили, что у них было с собой самодельное взрывное устройство.

Ранее «Наш город» сообщал о том, что одного из фигурантов дела — Романа Паклина отправили на принудительное лечение в психиатрическую клинику.

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#Общество#Александр Мязин#Тюменский областной суд#Уголовные дела#Дела судебные#Тюменское дело
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