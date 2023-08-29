Сублимированные ягоды и дикоросы Сибири: Сбер поддержал строительство нового завода

Posted Сегодня, 09:38
Published Сегодня, 09:38
Modified Сегодня, 09:40
Updated Сегодня, 09:40
Новое производство сублимированных ягод и дикоросов из Сибири различных фракций располагается на территории индустриального парка «Боровский» в Тюменском районе. На заводе создано 40 рабочих мест, мощность — 10 тонн готовой продукции в месяц, что соответствует 100 тоннам сырья.
Группа компаний «Green House» развивает свой бизнес со Сбером на протяжении многих лет. Для возведения завода «Green Life» мы подобрали оптимальную для клиента схему финансирования, в том числе с использованием государственных программ поддержки предпринимателей. Мы очень рады быть причастными к такому знаковому событию, как запуск нового предприятия. Уверен, что собственное современное производство, оснащенное новыми технологиями в области сублимации, поможет компании стать лидером пищевых инноваций в стране, — отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.