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Сублимированные ягоды и дикоросы Сибири: Сбер поддержал строительство нового завода

Сублимированные ягоды и дикоросы Сибири: Сбер поддержал строительство нового завода

29 августа 2023, 09:38
Фото: Сбер
Завод «Green Life» по производству сублимированных продуктов в Тюмени открыли при финансовой поддержке Сбера. Западно-Сибирское отделение Сбербанка предоставило группе компаний «Green House» инвестиционный кредит в размере 100 млн рублей.

Новое производство сублимированных ягод и дикоросов из Сибири различных фракций располагается на территории индустриального парка «Боровский» в Тюменском районе. На заводе создано 40 рабочих мест, мощность — 10 тонн готовой продукции в месяц, что соответствует 100 тоннам сырья.

Группа компаний «Green House» развивает свой бизнес со Сбером на протяжении многих лет. Для возведения завода «Green Life» мы подобрали оптимальную для клиента схему финансирования, в том числе с использованием государственных программ поддержки предпринимателей. Мы очень рады быть причастными к такому знаковому событию, как запуск нового предприятия. Уверен, что собственное современное производство, оснащенное новыми технологиями в области сублимации, поможет компании стать лидером пищевых инноваций в стране, — отметил заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка Александр Исаев.
#Общество#Тюменская область#Завод#Сбер#Анастасия Имамахметова
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