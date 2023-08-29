Сублимированные ягоды и дикоросы Сибири: Сбер поддержал строительство нового завода

Новое производство сублимированных ягод и дикоросов из Сибири различных фракций располагается на территории индустриального парка «Боровский» в Тюменском районе. На заводе создано 40 рабочих мест, мощность — 10 тонн готовой продукции в месяц, что соответствует 100 тоннам сырья.