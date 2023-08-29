Стали известны цены на букеты для тюменских школьников 1 сентября

Posted Сегодня, 04:32
Published Сегодня, 04:32
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Updated Сегодня, 04:34
По словам флористов, в среднем сегодня стоимость букетов составляет 1,5-2 тысячи рублей в зависимости от вида и количества цветов. К примеру, букет из ромашек будет стоить 1,5 тысячи рублей, из хризантем — 950 рублей, розы и сложносоставные букеты — не менее полутора тысяч рублей. Если приобретать цветы, георгины, гладиолусы и пионы, у бабушек и дачников, то можно вполне уложиться в сумму до 500 рублей.
На Авито уже появились объявления с продажей букетов к 1 сентября. Тюменцам предлагают эксклюзивныe букеты из свежих цветов и другиx декоративныx материалов от 400 рублей. В объявлении указано, что цветы будут срезаны 30 августа, букеты собраны 31 августа.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени потратят в этом году на сборы ребенка в школу от 15 до 30 тысяч рублей. В данную сумму войдет покупка канцелярии, формы, учебников.