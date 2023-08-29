Стали известны цены на букеты для тюменских школьников 1 сентября

По словам флористов, в среднем сегодня стоимость букетов составляет 1,5-2 тысячи рублей в зависимости от вида и количества цветов. К примеру, букет из ромашек будет стоить 1,5 тысячи рублей, из хризантем — 950 рублей, розы и сложносоставные букеты — не менее полутора тысяч рублей. Если приобретать цветы, георгины, гладиолусы и пионы, у бабушек и дачников, то можно вполне уложиться в сумму до 500 рублей.