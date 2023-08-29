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Стали известны цены на букеты для тюменских школьников 1 сентября

Стали известны цены на букеты для тюменских школьников 1 сентября

29 августа 2023, 04:32
Фото: 1MI
В Тюмени подорожали цветы и букеты к 1 сентября. По сравнению с 2021 годом стоимость цветов увеличилась в среднем на 50-80 рублей за одну штуку — розы подорожали до 200 рублей, крупные хризантема — до 210 рублей, мелкие — до 140. Гортензии стоят более 700 рублей, ирисы — 70 рублей за штуку.
Сюжет
Тюмень

По словам флористов, в среднем сегодня стоимость букетов составляет 1,5-2 тысячи рублей в зависимости от вида и количества цветов. К примеру, букет из ромашек будет стоить 1,5 тысячи рублей, из хризантем — 950 рублей, розы и сложносоставные букеты — не менее полутора тысяч рублей. Если приобретать цветы, георгины, гладиолусы и пионы, у бабушек и дачников, то можно вполне уложиться в сумму до 500 рублей.

На Авито уже появились объявления с продажей букетов к 1 сентября. Тюменцам предлагают эксклюзивныe букеты из свежих цветов и другиx декоративныx материалов от 400 рублей. В объявлении указано, что цветы будут срезаны 30 августа, букеты собраны 31 августа.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени потратят в этом году на сборы ребенка в школу от 15 до 30 тысяч рублей. В данную сумму войдет покупка канцелярии, формы, учебников.

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