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Со спущенными штанами: тюменец оголил ягодицы у Вечного огня

Со спущенными штанами: тюменец оголил ягодицы у Вечного огня

29 августа 2023, 05:34
Фото: 1MI
Полиция ищет тюменца, который в понедельник вечером, 28 августа, осквернил Вечный огонь — мужчина сидел на мемориале со спущенными штанами. Неадекватного горожанина заметили прохожие, после чего выложили фото с его действиями в социальные сети.
Фото: ЧС Тюмень

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало.

«Публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени была выявлена в мониторинга в интернете ходе. Сотрудники проводят проверку, устанавливают личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке», — отметили в полиции.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вандалов, осквернивших память узников фашистских лагерей, приговорили к 400 часам обязательных работ и возмещению причиненного ущерба. Молодые люди повредили арку в парке Победы.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Вандализм#Вечный огонь#УМВД России по Тюменской области#Осквернение
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