Со спущенными штанами: тюменец оголил ягодицы у Вечного огня

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что по данному факту сообщений в полицию не поступало.
«Публикация о совершении противоправных действий у мемориала в Тюмени была выявлена в мониторинга в интернете ходе. Сотрудники проводят проверку, устанавливают личность мужчины. После будет принято решение в установленном законом порядке», — отметили в полиции.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени вандалов, осквернивших память узников фашистских лагерей, приговорили к 400 часам обязательных работ и возмещению причиненного ущерба. Молодые люди повредили арку в парке Победы.