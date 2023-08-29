Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра 29 августа, теперь предупреждение продлили до среды. Стоит отметить, что в четверг в Тюмени возможна гроза и ливень. Выпадет до 4 мм осадков. В МЧС рекомендуют тюменцам ограничить нахождение на открытой местности. При сильном следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач.