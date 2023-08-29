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Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:38

Updated Сегодня, 11:38

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

29 августа 2023, 11:38
Фото: 1MI
Очередное штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области. Сильный ветер ожидается до вечера 30 августа.
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 29 августа по 20:00 30 августа ветер с порывами до 18 метров в секунду» — сообщают тюменские метеорологи.

Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра 29 августа, теперь предупреждение продлили до среды. Стоит отметить, что в четверг в Тюмени возможна гроза и ливень. Выпадет до 4 мм осадков. В МЧС рекомендуют тюменцам ограничить нахождение на открытой местности. При сильном следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач.

В Тюмени ожидаются ливни и сильный ветер
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#Александр Мязин#Погода в Тюмени#Сильный ветер
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