Штормовое предупреждение объявлено в Тюменской области

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
«Предупреждение о потенциально опасной погоде. Тюменская область: с 20:00 29 августа по 20:00 30 августа ветер с порывами до 18 метров в секунду» — сообщают тюменские метеорологи.
Ранее синоптики прогнозировали усиление ветра 29 августа, теперь предупреждение продлили до среды. Стоит отметить, что в четверг в Тюмени возможна гроза и ливень. Выпадет до 4 мм осадков. В МЧС рекомендуют тюменцам ограничить нахождение на открытой местности. При сильном следует избегать нахождения рядом с линиями электропередач.