nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:05

Published Сегодня, 06:05

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

«Сельскую ипотеку» закрыли для тюменцев

«Сельскую ипотеку» закрыли для тюменцев

29 августа 2023, 06:05
Программа «Сельская ипотека» временно прекратила свою работу, так как банки, уполномоченные на ее выдачу, перестали это делать. Ситуация объясняется тем, что Центробанк повысил ключевую ставку до 12%

Также это связано с опасением превысить доведенные лимиты бюджетных обязательств. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства РФ.

Минсельхоз субсидирует процентную ставку по программе «Сельская ипотека», которая входит в рамки государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для граждан была возможность получить ипотечный кредит по процентной ставке от 0,1% до 3% годовых на покупку или строительство жилья.

В пресс-релизе Минсельхоза указывается, что выдача кредитов будет возобновлена, как только ситуация в экономике изменится. Кроме того, сообщается, что министерство продолжает поддерживать развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания.

С начала работы программы «Сельская ипотека» в Тюменской области около 1700 семей успели улучшить свои жилищные условия при помощи этой программы. А всего по России только за 2023 год на эти цели выделены 5,7 млрд рублей.

Ранее «Наш город» писал, что рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд. Средняя стоимость частных домов в Тюменской области увеличилась на 2,3% и составила 6 789 429 рублей.

Читайте также:
Тюменцы стали массово отказываться от ипотекиПочти 200 тюменских айтишников оформили льготную ипотекуИпотека в Тюмени под 2,9%: рассчитываем ежемесячный платеж
#Министерство сельского хозяйства#Ключевая ставка#Сельская ипотека#Алексей Каримов#Комплексное развитие сельских территорий#Ипотечный кредит
Подпишитесь
«Дальше — хуже». Тура в Тюмени продолжит мелеть даже в дожди
Сегодня, 01:07
Бензин за 100? Эксперты нефтерынка назвали главную проблему повышения цен в Тюмени
Сегодня, 01:00
Тюменские IT-специалисты массово бегут в московские компании
Сегодня, 06:56
«Окружили высоким забором»: тюменцы требуют у бизнесмена вернуть им доступ к лесу
Вчера, 12:04
13,4 млн рублей выиграла в лотерее домохозяйка из Тюмени
Вчера, 11:28
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 29 августа
Сегодня, 02:48