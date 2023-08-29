«Сельскую ипотеку» закрыли для тюменцев

Posted Сегодня, 06:05
Published Сегодня, 06:05
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Updated Сегодня, 06:07
Также это связано с опасением превысить доведенные лимиты бюджетных обязательств. Об этом сообщается в пресс-релизе Министерства сельского хозяйства РФ.
Минсельхоз субсидирует процентную ставку по программе «Сельская ипотека», которая входит в рамки государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Для граждан была возможность получить ипотечный кредит по процентной ставке от 0,1% до 3% годовых на покупку или строительство жилья.
В пресс-релизе Минсельхоза указывается, что выдача кредитов будет возобновлена, как только ситуация в экономике изменится. Кроме того, сообщается, что министерство продолжает поддерживать развитие жилищного строительства и улучшение условий проживания.
С начала работы программы «Сельская ипотека» в Тюменской области около 1700 семей успели улучшить свои жилищные условия при помощи этой программы. А всего по России только за 2023 год на эти цели выделены 5,7 млрд рублей.
Ранее «Наш город» писал, что рост цен на частные дома в Тюмени переломил общероссийский тренд. Средняя стоимость частных домов в Тюменской области увеличилась на 2,3% и составила 6 789 429 рублей.